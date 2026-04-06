Luka Doncic viajará a Europa para tratar su lesión y acelerar su recuperación

La situación médica comienza a condicionar el cierre de temporada de Los Angeles Lakers, que han perdido a sus dos principales figuras ofensivas, Luka Doncic y Austin Reaves, en un momento clave del calendario. Es que la popular franquicia californiana no sólo enfrenta la presión de asegurar la tercera posición en la Conferencia Oeste; también la incertidumbre sobre la recuperación de sus estrellas.

El caso más relevante es el del base esloveno, quien ha decidido viajar a Europa para someterse a un tratamiento médico especializado. De hecho, los periodistas Shams Charania y Dave McMenamin revelaron que la medida, tomada en conjunto con el servicio de galenos de los angelinos, busca acelerar su recuperación tras sufrir una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda, el pasado jueves en la visita al Oklahoma City Thunder.

De ese modo, en la organización de Hollywood confirmaron que Doncic no volverá durante la ronda regular, lo que representa un golpe significativo para las aspiraciones inmediatas de unos Lakers que están igualados en récord (50-28) con Denver Nuggets, aunque le ganaron a estos últimos la serie particular. Sin embargo, ambos elencos son acechados por unos Houston Rockets quienes coleccionan seis victorias al hilo y se ubican a 1.0 juegos de dicha tercera casilla del Oeste.

Luka Doncic will seek specialized medical treatment in Europe on his Grade 2 left hamstring in an attempt to expedite his return to play, per @ShamsCharania and @mcten. pic.twitter.com/XJpcuO53Kb — Yahoo Sports (@YahooSports) April 6, 2026

Por si fuera poco, el seis veces All Star de la NBA ya no podrá competir en los premios de la temporada, incluyendo el MVP, dado que quedó a un encuentro de los 65 mínimo reglamentarios, al margen de liderar la competición en promedio de puntos, gracias a 33.5, sumando 7.7 rebotes y 8.3 asistencias.

Pero Luka no es la única baja sensible en los Lakers, pues su compañero en el perímetro, Reaves, también sufrió una lesión importante en ese mismo partido. En su caso, se trata de una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo (cadera), con un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas. Esto prácticamente lo deja fuera del cierre de la regular e incluso pone en duda su disponibilidad para el arranque de los playoffs.

La ausencia de las dos estelares piezas del backcourt ya comenzó a notarse en la duela, al punto que los californianos cayeron el domingo 134-128 ante Dallas Mavericks, evidenciando dificultades para sostener la producción ofensiva en tramos decisivos. Por consiguiente, el gran desafío para el cuerpo técnico que lidera JJ Redick será sostener el nivel competitivo del roster sin los referentes en ataque durante lo que queda de zafra clasificatoria y, quizás, la primera vuelta de los playoffs.

Más contenido de Luka Doncic