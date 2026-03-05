Entrenador de Lakers JJ Redick revela cómo en su relación con Luka Doncic

Luka Doncic y JJ Redick llegaron a ser compañeros de equipo en los Dallas Mavericks, aunque fue por corto tiempo, en la última temporada en la liga, en la temporada 2020-2021. De ahí surgió una buena relación, que se tradujo a su llegada a los Lakers en la temporada pasada, en el sonado cambio por Anthony Davis.

Redick ha sido un admirador del juego de Doncic y lo ha repetido en varias oportunidades, aún más desde que es su entrenador. Sin embargo, durante el compromiso del pasado sábado contra los Golden State Warriors, hubo un síntoma de desgaste en la relación entre ambos.

Doncic se molestó con su entrenador luego de un cambio y Redick lo confrontó. Al final fue un episodio corto y los Lakers se terminaron llevando la victoria, pero para los aficionados fue un momento de tensión.

"No le di mucha importancia en ese momento y, para ser honesto, no creo que Luka lo hiciera tampoco", dijo Redick a los reporteros antes de la victoria del martes contra los New Orleans Pelicans, según Lakers Nation. "Él y yo tenemos una gran relación. Realmente valoro nuestro vínculo. Creo que esas cosas pasan; no en todos los juegos, pero ocurren con mucha frecuencia. A veces tienes que discutirlas con un jugador, o como compañero de equipo a veces sucede entre jugadores".

"Consulté esto con personas de la liga y dentro del equipo. Una fuente de la liga me dijo que, al ver el video, entendió que Los Angeles es diferente: la cosa más pequeña se convierte en la más grande", explicó esta semana Dave McMenamin, periodista de ESPN.

Al parecer, solo fue un momento de tensión producto de la adrenalina de un partido. "Una fuente cercana a Luka me dijo que él y JJ tienen una relación sólida y cercana que data de hace casi una década; ambos son ferozmente competitivos y se exigen mutuamente".

Cabe destacar que los Lakers llegaron a ese partido con los Warriors con una racha de tres derrotas, lo que pudo producir el momento de tensión por la necesidad que tenían de ganar el juego.

"Es una competencia, y aquí hay dos tipos que están tratando de ganar un partido de baloncesto y estar en la misma página sobre ciertas cosas", dijo Redick. Además, añadió: "No sé por qué se hizo viral. Para mí se sintió muy normal".

