Entrenador de Warriors Steve Kerr explica la verdadera diferencia entre LeBron James y Michael Jordan

Si hay una persona en el mundo que puede hablar con propiedad de las diferencias entre LeBron James y Michael Jordan es ese Steve Kerr. Fue compañero del jugador de los Chicago Bulls en la dinastía que armaron en la década de los 90 y fue campeón como entrenador del alero de los Lakers con la selección de Estados Unidos en los pasados Juegos Olímpicos.

Kerr habló de las virtudes de James, en una entrevista reciente. “Es un juego más holístico donde domina con su espacio, su atletismo y su pase. Creo que es, literalmente, el mejor atleta sobre la faz del planeta y de la historia de la humanidad”.

También alabó a Jordan, con quien ganó cinco campeonatos con los Bulls. "El instinto asesino, el dominio emocional que tenía no solo sobre el otro equipo, sino sobre los árbitros y toda la arena. No veo eso con LeBron. Todo el mundo entraba a una serie contra Michael sabiendo que iban a perder”.

Kerr ganó cinco campeonatos con Jordan | Anne Ryan-USA TODAY via Imagn Content Services, LLC

En la conversación también podría estar Stephen Curry, quien ha ganado cuatro campeonatos con Kerr como dirigente, en la dinastía que han formado los Warriors.

Kerr, quien terminó su contrato como entrenador de los Golden State Warriors en esta temporada, ha mostrado un profundo respeto por ambos. Aunque no ha podido dirigir a LeBron en la NBA, esa posibilidad está sobre la mesa.

Con Jordan, fue clave siendo un base que muchas veces venía desde el banco con su afinado tiro desde la larga distancia. Aunque también tuvo buenos años con los San Antonio Spurs, el mejor momento de su carrera fue con los Bulls.

Steve Kerr compares LeBron James and Michael Jordan.



Kerr on LeBron: “More of a holistic game where he dominates with his space and his athleticism and his passing. I think he’s literally the greatest athlete on the face of the planet and in human history.”



Kerr on MJ: “The… pic.twitter.com/ecs2PRoQHH — Legion Hoops (@LegionHoops) April 28, 2026

¿Cuál es el futuro de Steve Kerr como entrenador en la NBA?

Anthony Slater, periodista de ESPN, informó que Kerr todavía no ha tomado una decisión y que tanto la organización de los Warriors como el entrenador se reunirán la semana que viene para decidir el futuro de ambas partes.

Kerr ha sido el entrenador de los Warriors durante las últimas 12 temporadas. Ha marcado una época como estratega, llevando al máximo nivel a figuras como Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson.

Los Warriors fueron eliminados en el Play In y un histórico de la organización, Draymond Green, declaró que no cree que el entrenador continuará dirigiendo al equipo en la temporada que viene.

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió el veterano alero en su podcast 'The Draymond Green Show'.

"Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

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