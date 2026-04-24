Steve Kerr decidirá la próxima semana si seguirá como entrenador de los Golden State Warriors

Steve Kerr es el entrenador más exitoso en la historia de los Golden State Warriors, tras haber convertido al equipo en una franquicia ganadora, con cuatro títulos bajo su mandato. Sin embargo, como todo tiene su final, ese momento parece estar cerca.

El entrenador acabó su contrato con los Warriors y aunque ha dicho que al único equipo que le gustaría dirigir la temporada que viene es a Golden State, hay ciertas dudas sobre su continuidad.

Anthony Slater, periodista de ESPN, informó que Kerr todavía no ha tomado una decisión y que tanto la organización como el entrenador se reunirán la semana que viene para decidir el futuro de ambas partes.

Kerr ha sido el entrenador de los Warriors durante las últimas 12 temporadas. Ha marcado una época como estratega, llevando al máximo nivel a figuras como Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson.

Los Warriors fueron eliminados por los Phoenix Suns en una temporada en la que extrañaron a Jimmy Butler y Al Horford, quienes pasaron casi toda la campaña en la lista de lesionados. Además, Curry apenas pudo disputar 43 encuentros.

Steve Kerr "has made no decision yet" on his future with Golden State, and the two sides don't expect to come to a decision until next week at the earliest, per ESPN’s Anthony Slater.



Kerr has been the Warriors coach for the last 12 seasons, leading the franchise to four NBA… pic.twitter.com/jWo2ELBhNC — Yahoo Sports (@YahooSports) April 23, 2026

Tras la eliminación en el torneo Play-In, el estratega se le acercó tanto a Green como a Stephen Curry para decirles una emotiva frase. "No sé qué pasará en el futuro, chicos, solo sé que los amo".

En su podcast, Draymond Green confesó que cree que Kerr no continuará en el cargo. aunque aclaró que le gustaría seguir bajo la tutela del entrenador de 60 años de edad.

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió el veterano alero en su podcast 'The Draymond Green Show'. "Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

Durante sus 12 temporadas en el club, los Warriors tienen un récord de 604-353 y ganó el premio al Entrenador del Año en 2016, luego de que Golden State estableciera el récord de la liga con 73 victorias.

Las próximas horas serán determinantes para definir el rumbo de ambas partes. La gran interrogante que queda en el aire es si el proceso de reconstrucción debe ejecutarse bajo la tutela de Kerr o si ha llegado el momento de iniciar una nueva era sin él.

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