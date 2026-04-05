El equipo de los Lakers que jugará la primera ronda de los playoffs sin Luka Doncic y Austin Reaves

Los Lakers han hecho una gran temporada hasta ahora, pero las lesiones han llegado en el momento menos esperado. El conjunto dirigido por JJ Redick tendrá que afrontar la primera ronda de playoffs sin dos de sus máximas estrellas: Austin Reaves y Luka Doncic.

Reaves estará fuera de acción de 4 a 6 semanas tras ser diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. Los resultados informaron que el base se perderá la primera serie de la postemporada.

Los Lakers estarían perdiendo a un jugador que promedia 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres para esa serie de playoffs. En estos momentos, el equipo de Los Angeles buscan mantener el tercer lugar de su conferencia para comenzar los playoffs en casa.

LAKERS UPDATED PLAYOFF ROTATION WITH NO LUKA OR AUSTIN REAVES



POOR LEBRON 💀 pic.twitter.com/gvNGrZu1z2 — Lakers Lead (@LakersLead) April 4, 2026

En el caso de Doncic, el esloveno fue diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales. Podría regresar a la acción en tres semanas, perdiendo también la posibilidad de jugar en la primera ronda de la postemporada.

El déficit ofensivo que tendrán los Lakers podría comprometer la temporada. Doncic, que era candidato al MVP antes de lesionarse, promedia 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos.

¿Cuál será la rotación de Lakers para la primera ronda de postemporada sin Reaves y Doncic?

LeBron James tendrá que aumentar su producción de puntos si quiere avanzar en la primera ronda de playoffs y esperar por la incorporación de sus compañeros. Sin Doncic y Reaves, los dos jugadores más anotadores del equipo, el panorama no es alentador.

Marcus Smart volvió esta semana y tendrá un papel clave en el cinco abridor de los Lakers ante la ausencia de Doncic y Reaves. Jake LaRavia tendrá también muchas responsabilidades ofensivas como alero, junto a LeBron James.

Rui Hachimura también debe incrementar su producción ante las bajas, como puesto cuatro del equipo. Deandre Ayton estará como puesto cinco, demostrando su potencia en la pintura y su buen juego de espaldas al aro.

El problema vendrá desde la banca, ya que no hay jugadores de carácter ofensivo. Bronny James estará en la rotación junto a Luke Kennard, Dalton Knecht. Jarred Vanderbilt, y Jaxson Hayes.

Redick tendrá mucho trabajo que hacer en este final de temporada regular, acoplando su estilo de juego al roster con el que cuenta. La ofensiva dependerá de lo que puedan hacer James, LaRavia y Hachimura, pero hay dudas de si eso será suficiente para avanzar de la primera ronda de playoffs.

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