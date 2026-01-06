¿Tiene LeBron James una cláusula de no cambio en su contrato con los Lakers?

LeBron James tiene una cláusula poco común en la NBA de no cambio, en la que el veterano jugador puede decidir no ser cambiado por el equipo de los Lakers hasta finalizar su pacto. También puede dar el visto bueno para una transacción y marcharse, pero lo realmente llamativo es que el jugador tiene el futuro en sus manos.

El veterano, firmó un contrato con los Lakers en el 2024, por dos temporadas a cambio de 104 millones de dólares. Tenía una opción de salirse del acuerdo tras la primera campaña, pero decidió ejercer la opción de mantenerse por 52.6 millones de dólares en salario para la temporada 2025-2026, la cual está cumpliendo con los californianos.

Esta cláusula que tiene en su contrato es una de las más exclusivas y prestigiosas que puede haber en cualquier acuerdo entre los jugadores y los equipos en la NBA. Le permite al jugador la estabilidad de decidir a qué equipo ir, algo que no todos tienen el privilegio de hacer.

Por ejemplo, Anthony Davis, quien pasó a Dallas en la temporada pasada a cambio de Luka Doncic, no tuvo el poder de frenar esta transacción.

¿Para qué sirve una cláusula de no cambio?

Esta cláusula sirve para que el jugador pueda bloquear cualquier movimiento que su equipo planee hacer, previo a la fecha límite de transacciones y también en la temporada muerta. Sin el visto bueno del jugador, no hay cambio de equipo.

Este privilegio es una especie de recompensa que algunos equipos de la NBA le dan a figuras que han tenido un recorrido importante en el equipo. Son leyendas para la organización y por ende tienen el control total de su ficha.

Además, le da al jugador un poder de negociación que es poco común, ya que los movimientos se dan entre los gerentes y los jugadores muchas veces ni saben lo que se habla en las oficinas.

LeBron James tiene 23 temporadas en la NBA | Brian Babineau/GettyImages

¿Qué otros jugadores tienen la cláusula de no cambio?

Actualmente en la NBA, solo LeBron James tiene este beneficio. Bradley Beal, quien ahora viste la camiseta de Los Angeles Clippers, tenía esta cláusula en su contrato con los Suns, pero decidió rescindir su contrato de cinco años y $251 millones con Phoenix, renunciando a casi 14 millones de dólares para salir del equipo.

En el pasado, otras estrellas legendarias como Carmelo Anthony, Kevin Garnett y Kobe Bryant han tenido este tipo de beneficios en sus contratos. Aunque no es una práctica común, ya que los equipos se quedan sin poder manejar a su antojo a los jugadores, es algo que hemos visto en tiempos recientes en la NBA.

Bradley Beal disfrutó de este beneficio en su contrato con los Suns | Barry Gossage/GettyImages

¿Qué requisitos se necesitan para tener una cláusula de no cambio en el contrato?

No es tan fácil poder optar a un contrato con la opción de no cambio como cláusula. El jugador debe tener al menos ocho temporadas en la NBA para poder tener este contrato.

Además, el jugador debe haber jugado al menos cuatro temporadas con su equipo actual, aunque no tienen que ser ni consecutivas ni recientes. Pero eso habla del vinculo que tiene que tener el jugador con el equipo que le ofrezca este beneficio.

Cabe destacar que la cláusula solo se puede negociar en un contrato nuevo, no en una extensión de un contrato existente que no tenga el "no trade".

¿Por qué equipos LeBron James podría aceptar ser cambiado?

Hay solo un puñado de equipos por los cuales LeBron James aceptaría ser cambiado, según distintos reportes de los periodistas que han cubierto de cerca la carrera del astro.

Se dice que James estaría dispuesto a jugar con los Golden State Warriors, para que se cumpla el sueño de jugar con Stephen Curry. De esto se habló mucho durante los Juegos Olímpicos de 2024, en los que ambos se colgaron la medalla de oro con el equipo de Estados Unidos.

También hay reportes que indican que James estaría dispuesto a ir a Cleveland, para tener una tercera etapa con los Cavaliers, el equipo de su ciudad. Pero los Knicks, un equipo histórico que necesita una estrella como James, es uno de los clubes que más suenan para recibir al veterano.

