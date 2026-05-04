ESPN está tratando de convencer a Steve Kerr que deje de ser entrenador de los Warriors

Steve Kerr terminó su contrato con los Warriors y esta semana tendrá una importante conversación con la directiva del equipo para definir su futuro. Muchos creen que la etapa del entrenador de 60 años de edad en San Francisco terminó, pero la última decisión la tendrá el propio Kerr.

Muchos entrenadores después de etapas tan largas en una organización deciden estar algún tiempo sin dirigir, pasar más tiempo con la familia y volver con las ideas frescas y claras. Eso puede suceder con Kerr, pero tiene una importante oferta de trabajo.

ESPN, cadena que tiene parte de los derechos de la NBA en televisión, quiere que Kerr vuelva como comentarista de televisión. Ya es una labor que ha hecho en el pasado, que se le da muy bien y que lo mantendría cerca de las canchas, pero en un rol diferente.

El analista Marc Stein reveló que el gigante televisivo está en conversaciones con Kerr para que no siga con los Warriors y se dedique a las transmisiones a partir de la temporada 2026-2027.

ESPN is reportedly trying to convince Steve Kerr to leave the Warriors, per @TheSteinLine



“League sources tell The Stein Line that ESPN's top executives have been lobbying Kerr aggressively to try to convince him to return to the world of NBA broadcasting, but the Warriors are… pic.twitter.com/SJhQdHancA — NBACentral (@TheDunkCentral) May 3, 2026

“Fuentes de la liga informan que los altos ejecutivos de ESPN han estado presionando agresivamente a Kerr para intentar convencerlo de que regrese al mundo de la transmisión de la NBA; sin embargo, se espera que los Warriors se reúnan con Kerr tan pronto como este lunes para retomar las discusiones sobre su situación", dijo el analista en su último reporte.

"Se me ha informado que Golden State ha estado operando internamente en los últimos días bajo la premisa de que es más probable que encuentren un punto medio con el técnico de 60 años para un nuevo contrato, el cual lo mantendría en el puesto entrenando a Stephen Curry”, añadió el experto de la NBA.

Son 12 años de Kerr en el mismo cargo y, aunque ha ganado cuatro campeonatos, los últimos resultados de la franquicia dejan abierta la posibilidad de una reconstrucción que incluiría a los jugadores y al cuerpo técnico.

"Sigo amando entrenar, pero lo entiendo", declaró Kerr tras ser eliminado en Phoenix. "Todos estos trabajos tienen una fecha de caducidad. Hay un ciclo que se cumple y, cuando ese ciclo termina, a veces llega el momento de dar paso a sangre nueva y a nuevas ideas".

Tras la eliminación en el torneo Play-In, el estratega se le acercó tanto a Green como a Stephen Curry, para decirles una emotiva frase. "No sé qué pasará en el futuro, chicos, solo sé que los amo". Con ellos ganó cuatro títulos y marcó un hito en la franquicia de San Francisco.

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