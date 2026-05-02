La estadística en playoffs en la LeBron James supera a Michael Jordan

LeBron James sigue agrandando su legado en la NBA y en el Juego 6 de la serie de playoffs ante los Houston Rockets demostró por qué el debate sobre si es o no el mejor jugador de la historia de la NBA sigue más vivo que nunca.

En el sexto juego del emparejamiento, el cual ganaron los angelinos con marcador de 98-78, LeBron fue el líder del equipo, finalizando con 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. De hecho, el Rey sumó su partido número 157 con al menos 25 unidades, 5 tableros y 5 pases de anotación, superando a Michael Jordan por 84 encuentros con esta línea ofensiva estadística.

La leyenda de los Chicago Bulls tuvo 73 partidos de estas características, lo que habla de la longevidad y el talento para mantenerse en al élite de la estrella de los Lakers.

"Él tiene la habilidad de marcar el ritmo para todos los jugadores del equipo. Tiene la carrera más impresionante para cualquier jugado de la liga y es uno, si no el mejor jugador de todos los tiempos", dijo el entrenador de los Lakers JJ Redick tras amarrar el boleto a las Semifinales de Conferencia ante el Oklahoma City Thunder.

LeBron is unreal 😲



He has 84 more such games than the next-closest player, Michael Jordan (73) 🔥💪 pic.twitter.com/VA0rQL48WZ — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 2, 2026

Michael Jordan vs. LeBron James en temporada regular

Pese a retirarse dos veces antes de colgar las zapatillas definitivamente en 2003, MJ completó un currículo envidiable de etapa regular, cortesía de cinco MVP, 14 selecciones al Juego de Estrellas, 11 All-NBA, 10 campeonatos de anotación, tres de robos, un Novato del Año, un Mejor Defensor de la Temporada y nueve inclusiones en el Equipo Defensivo en 15 ejercicios totales.

De hecho, Jordan fue tan integral que, a pesar de no ser el más fuerte ni rápido de su generación, aún lidera la clasificación vitalicia de campañas finalizadas en el top 5 del Más Valioso y del Mejor Defensor en simultáneo. Completó medias de 30.1 puntos, 6.2 rebotes, 5.3 asistencias, 2.3 robos, 0.8 bloqueos, 83.5% de libres, 49.7% de campo y 32.7% en triples.

No obstante, la durabilidad a un máximo nivel de James tampoco debe pasar desapercibido. El seleccionado a 22 clásicos de mitad de zafra se erigió hace algún tiempo en el mayor anotador de siempre en la prestigiosa liga norteamericana, a la vez que promedia de por vida 26.8 unidades, 7.5 tableros, 7.4 pases de anotación, 1.5 robos, 0.7 tapas, 73.7% de libres, 50.7% de campo y 34.8% desde el perímetro en 23 campañas.

Michael Jordan vs. LeBron James en Playoffs de NBA

Claramente, el impacto de Air y de King no se limitó a la fase inicial de la NBA, pues ambos iconos del baloncesto dejaron su sello en la postemporada de una forma casi imposible de emular.

Jordan registró 33.4 unidades, 6.4 rebotes, 5.7 asistencias, 2.1 robos y 0.9 tapones en 179 desafíos, repartidos en 37 series, en las que cosechó 82.8% en libres, 48.7% de campo y 33.2% en triples. Pero lo más preponderante fue que guio a los Bulls a ganar las seis Finales de liga disputadas en los 90's, erigiéndose en el MVP de esas batallas decisivas.

A su vez, LeBron ha actuado en 56 eliminatorias de playoffs, totalizando 297 duelos, con promedios de 28.3 puntos, 9.0 tableros, 7.2 asistencias, 1.7 robos, 1.0 bloqueos, 74.1% en libres, 49.6% de cancha y 33.2% en disparos desde tercera dimensión; aunado a conseguir cuatro anillos en nueve Finales, aunque con tres organizaciones distintas (Heat, Cavs y Lakers), siendo el Más Valioso en cada ronda decisiva en la que levantó el Trofeo Larry O'Brien.

Entretanto, LBJ empujó a la popular divisa de púrpura y oro a conseguir la primera Copa NBA de la historia, en diciembre de 2023; misma en la que también sumó el MVP.

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