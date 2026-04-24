¿Cuál es el estatus de Kevin Durant para el Juego 3 de la serie de playoffs ante los Lakers?

Kevin Durant regresó a los Houston Rockets para el segundo compromiso de la serie de primera ronda de playoffs ante Los Angeles Lakers después de una lesión en la rodilla que le hizo perderse el primer encuentro.

Durant sufrió una golpe en una práctica previa a la serie, en un choque con un compañero. A pesar de que regresó, los Rockets cayeron en ambos compromisos en Los Angeles y ahora deben remontar en casa a partir de este viernes.

Pero las noticias negativas no paran de llegar para Durant y los Rockets. Una nueva lesión, esta vez en el tobillo, podría comprometer su participación en el Juego 3. De hecho, en el reporte de los Rockets Durant aparece como cuestionable para estar en la cancha.

Rockets star Kevin Durant (left ankle sprain) is listed QUESTIONABLE for Game 3 against the Lakers.



Durant has been dealing with a knee contusion but now pops up on the injury report with a sprained ankle 😬 pic.twitter.com/K9w8aXD9VJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2026

Según el parte médico oficial del equipo, Durant padece un esguince en el tobillo izquierdo. Los Rockets no informaron en qué momento se lastimó ni los días de recuperación que necesitará.

Ante la situación de su equipo, lo ideal es que esté en la alineación para tener mayor presencia ofensiva, algo que necesitaron en el Juego 1.

Se presume que la lesión de Durant fue en el tercer cuarto del Juego 2. El veterano consiguió 23 unidades en el partido, pero solo tres de ellas después del descanso.

Los Lakers también han pasado problemas de lesiones, con Austin Reaves y Luka Doncic sin debutar aún en los playoffs, pero el resto del equipo sacó su mejor cara para viajar a Houston con la ventaja 2-0.

¿Los Lakers tendrán de vuelta a Doncic y Reaves contra los Rockets?

La situación de Doncic parece ser más complicada que la de su compañero Reaves. El esloveno está fuera de forma indefinida, después de una lesión en los isquiotibiales de grado 2. A pesar de que fue a España a tratarse con un especialista, ni siquiera eso le ha ayudado a regresar.

Por su parte, Reaves ya ha retomado los entrenamientos y tiene posibilidades de volver en esta ronda o en unas eventuales semifinales de conferencia. Si los Lakers lo necesitan, el escolta podría estar disponible para el Juego 5, aunque también surgió una información de que estaría de regreso para el Juego 3.

Todo parece indicar que el regreso de Reaves se estudiará en las próximas horas. Su aporte será fundamental en el desenlace de la serie y su tiro perimetral podría ser clave para los californianos.

Más contenido de NBA