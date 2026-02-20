La extensión de contrato máxima que puede firmar Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs

Con apenas tres temporadas en la NBA, Victor Wembanyama ya se ha consolidado como una de las grandes caras del presente y, con el permiso de Cooper Flagg (Dallas Mavericks), el rostro del futuro en la mediática competición. Es que el gigante francés no sólo ha confirmado las enormes expectativas que lo acompañaron desde su llegada a la liga; también se ha convertido en el líder indiscutible de unos sorprendentes San Antonio Spurs que hoy marchan en el segundo lugar de la siempre exigente Conferencia Oeste.

El impacto de Wemby ha sido inmediato y sostenido. Su combinación de estatura, habilidad para manejar el balón, tiro exterior y capacidad en ambos costados de la duela lo han transformado en una pieza diferencial. Prueba de ello es que con 22 años de edad fue seleccionado recientemente a su segundo Juego de Estrellas, un reconocimiento que confirma su estatus en la elitista competición.

En el plano contractual, Wembanyama continúa accionando bajo las condiciones de su acuerdo de novato, ya que en el presente certamen percibe 13.3 millones de dólares, cifra que luce modesta si se compara con su producción e influencia en los resultados de los Spurs. Asimismo tiene una opción de equipo valorada en 16.6 millones con miras a la 2026/2027, la cual, en condiciones normales, sería ejercida sin titubeos por los texanos.

Victor Wembanyama is expected to sign a 5-year, $252M max extension with the Spurs this summer, per @BobbyMarks42 pic.twitter.com/b3j5t39Hka — Legion Hoops (@LegionHoops) February 19, 2026

No obstante, todo apunta a que el futuro financiero del primer pick del Draft de la NBA en 2023 dará un giro mucho antes de llegar a ese punto. En efecto, el periodista Bobby Marks reveló que se espera que el ala-pívot firme este verano una extensión máxima de cinco años y $252.000,000 con San Antonio, así que de concretarse dicho acuerdo, quedaría vinculado a largo plazo con la franquicia y saltaría hasta el séptimo lugar global en cuanto al mayor contrato de la liga se refiere.

Sin dudas, semejante pacto labora recompensaría el rendimiento individual del galo, al tiempo de enviar un mensaje claro sobre el proyecto deportivo en el AT&T Center. La directiva de las Espuelas apostarían de manera definitiva por cualquier plan alrededor de su joven estrella, blindando a la pieza central de su reconstrucción y asegurando estabilidad a la hora de batallar en un Oeste cada vez más disputado.

Claro que, mientras sigue acumulando reconocimientos y guiando a San Antonio a la élite, Wembanyama se perfila como el rostro del presente en su organización y el eje de los venideros cursos.

