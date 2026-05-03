La extensión millonaria de contrato que podría firmar Nikola Jokic con los Denver Nuggets

Nikola Jokic, uno de los candidatos al MVP de la NBA, está negociando una extensión de contrato millonaria con los Denver Nuggets, valorada en cuatro años y $278 millones, pero todavía ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo.

Todavía el equipo está pasando el trago amargo de la eliminación en primera ronda a manos de los Minnesota Timberwolves, equipo que derrotó al tercer clasificado del Oeste.

“Acabamos de perder en primera ronda, creo que estamos muy lejos”, dijo Jokic esta semana, sobre si su equipo estaba para ganar el anillo en esta temporada.

Los Nuggets quedaron fuera y no llegan a unas semifinales de conferencia desde 2023, cuando ganaron el campeonato. En esa ocasión, consiguieron el primer título en la historia de la franquicia al derrotar al Miami Heat en las Finales con un marcador global de 4-1.

Jokic acaba contrato en 2027, pero ratificó que quiere mantenerse en la organización por toda su carrera. “Todavía quiero ser un Nugget para siempre”, dijo el centro, quien tiene una opción de jugador por un año más (2027-2028) por 62,8 millones.

Nikola Jokic is expected to sign a four-year $278 million contract extension with the Nuggets this summer, per @ShamsCharania



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Añadir tres años más a su actual contrato sería una gran jugada para la organización, pero muchos analistas creen que la franquicia podría estar meditando una reconstrucción después de haber caídos en primera ronda de postemporada.

El serbio terminó la ronda regular con 27.7 puntos, lideró la liga en asistencias con 10.7 por partido y también en rebotes con 12.9.

Jokic frustrado por caer en primera ronda de playoffs

Jokic defendió al entrenador David Adelman después de caer ante los Timberwolves. “No es culpa suya que no pudiéramos rebotear. No es culpa suya que no pudiéramos controlar bien el balón. No hay nada que culpar a David Adelman. Fue culpa nuestra".

Jamal Murray no mostró su mejor versión contra Minnesota y terminó con apenas 12 puntos en el Juego 6, fallando disparos que comprometieron a su equipo. El canadiense tiene contrato con la organización hasta 2029.

“Es mi culpa”, dijo Murray a la prensa. “Eso es lo frustrante, no aparecer cuando mi equipo más me necesitaba. Una noche dura, es mi responsabilidad”.

Jokic, tres veces MVP de la NBA, fue consultado por los cambios que necesitaría el equipo para poder ser competitivo nuevamente y optar por un título en la NBA. “Siendo sincero, no es mi decisión. Si estuviéramos en Serbia, definitivamente nos echarían a todos", dijo el europeo.

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