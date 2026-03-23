Luka Doncic vs. Nikola Jokic: ¿Quién merece el MVP de la NBA?

La carrera por el MVP de la NBA parece alcanzar su punto de ebullición, al punto que Luka Doncic y Nikola Jokic se erigen como dos de los principales candidatos a terminar con el reinado de Shai Gilgeous-Alexander, vigente dueño del galardón y quien, con su sangre fría y consistencia, tiene argumentos de sobra, individuales y colectivos (Oklahoma City Thunder vuelve a gozar de la mejor marca de la contienda), para repetir.

Asimismo, en la narrativa de la 2025/2026 hay que considerar a un invitado especial: el sensacional ala-pívot francés Victor Wembanyama, quien ha irrumpido en la conversación gracias a su capacidad para dominar en ambos costados, junto a la sorprendente y ganadora temporada de sus San Antonio Spurs.

Sin embargo y al margen del teórico favoritismo de SGA y Wemby, tanto el genial base de Los Angeles Lakers como el ya histórico centro de los Denver Nuggets vienen cosechando pergamino es en pro de pelear por una condecoración que, en el caso del Joker, sería la cuarta de su carrera (y ha finalizado segundo en dos ocasiones).

¿Quién tiene mejores números ofensivos entre Luka Doncic y Nikola Jokic?

En el plano estrictamente anotador, la balanza se inclina hacia el esloveno, básicamente porque se acerca a las 34 unidades por partido (33.4), liderando la NBA y haciendo que hasta los propios Lakers, con LeBron James y Austin Reaves en nómina, se basen en su desequilibrio.

Pero a pesar de la ventaja de Doncic a la hora de enchufar al aro, Jokic toma la delantera en eficacia e integralidad, y esto aplica con prácticamente toda la liga, dado que es séptimo en puntos con una media nada despreciable de 28,0, aunado a ser primero en asistencias; 10.6 contra 8.4 de un Luka que es tercero.

Por si fuera poco y al margen de ocupar rol de 5, el dueño de ocho All Star ostenta superlativos 83.1% en libres y 38.5% en triples, más un lógico 57.3% de campo; en tanto que el canterano del Real Madrid exhibe 77.0% en libres, 47.6% de cancha y 36.7% desde tercera dimensión.

¿Quién tiene mejores números defensivos entre Luka Doncic y Nikola Jokic?

Históricamente señalados en este apartado, los dos balcánicos han dado un paso al frente, sin que eso signifique que pertenezcan a la élite.

Claro que el Joker también comanda la justa en rebotes con 12.6, al tiempo de coleccionar 0.8 bloqueos y 1.5 robos, mientras que Wonder Boy reúne 7.9 tableros, 0.6 tapas y 1.6 robos.

Si bien ninguno es especialista como Wembanyama en el poste bajo o Shai en el perímetro, el de Serbia mantiene una ligera ventaja por su impacto en la protección del tablero y su posicionamiento inteligente en la pintura.

¿Quién tiene mejores estadísticas integrales entre Luka Doncic y Nikola Jokic?

Aquí es donde Jokic se distancia claramente en el uno contra uno, debido a que las principales métricas avanzadas lo colocan en la primera casilla de toda la National Basketball Association en PER o rating de eficiencia (32.6) y segundo en win shares o victorias compartidas (12.8), sólo por detrás de SGA. Por su parte, Doncic posee 28.1 y 9.0, cifras que pertenecen al primer nivel pero algo retiradas de la cima.

¿Quién tiene ventaja colectiva entre Luka Doncic y Nikola Jokic?

Por contraparte, el escopetero de 27 años se apunta el factor colectivo a día de hoy en esta comparativa, motivado a que Los Angeles no pintaba para ocupar un puesto alto en el hostil Oeste a inicios de curso; sin embargo, los nueve triunfos al hilo han empujado a la popular franquicia al tercer lugar.

En cambio, el pívot de 31 primaveras debía guiar a Denver cuanto menos al top 3; no obstante y por distintas razones, dicha entidad es sexta en la citada conferencia.

¿Quién merece más el MVP esta temporada Luka Doncic o Nikola Jokic?

Partiendo de la premisa que Gilgeous-Alexander y Wembanyama lucen como máximos favoritos al MVP en este momento, la influencia anotadora y generadora de Doncic en unos Lakers que empiezan a causar revuelo quizás tenga mayor peso que la capacidad de Jokic para dominar cualquier registro dentro de la duela.

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