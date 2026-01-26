Giannis Antetokounmpo sufre lesión: ¿Afectará su estatus en el mercado de cambios de la NBA?

Los Milwaukee Bucks están teniendo una temporada para el olvido, ubicados en la posición 11 de la Conferencia del Este de la NBA. Con una campaña tan mala en lo colectivo, los rumores acerca de un posible cambio con su estrella Giannis Antetokounmpo han aumentado, pero el griego primero deberá atender una lesión que sufrió.

El griego estará de baja de 4 a 6 semanas, después de sufrir una distensión en la rodilla, en el compromiso del pasado viernes ante los Denver Nuggets, que su equipo perdió 102-100.

El espigado alero sufrió la lesión en el último cuarto, tuvo que abandonar el tabloncillo y ver los últimos 36 segundos de juego desde el banquillo. Aunque en principio parecía una lesión menor, se confirmó que el jugador deberá estar fuera varias semanas, lo que complica su estatus en el mercado de cambios de la NBA.

BREAKING: Giannis Antetokounmpo told the media postgame that he suffered a right calf strain & is expected to miss 4-6 weeks for the Milwaukee Bucks.



Did Giannis just play his final game in Milwaukee? 🤔



Get well soon, Giannis! 🙏 pic.twitter.com/kDsTORzbNU — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2026

Antetokounmpo ha sido vinculado con otros equipos en esta temporada y el interés de Los Angeles Lakers por obtenerle antes de la fecha límite de cambios es notorio. Sin embargo, los angelinos no parecen tener las selecciones del draft suficientes para quedarse con el europeo.

"Personalmente, no creo que pinte bien. Esta pantorrilla sigue dando problemas y es preocupante", dijo el entrenador Doc Rivers tras el partido, según el periodista Jamal Collier. "No soy médico, pero soy lo suficientemente inteligente como para saber que su pantorrilla sigue molestándole. Hay algo ahí y sigue pasando, y eso es problemático para todos nosotros".

Hace algunas semanas, el griego se mostró abrumado por los rumores de cambio, en una entrevista que ofreció al medio The Athletic. “Nunca habrá una oportunidad, nunca habrá un momento en que salga y diga: ‘Quiero un traspaso’. No me voy a ir a ningún lado. Estoy comprometido con este equipo. Quiero darle la vuelta a la situación. Quiero jugar bien al baloncesto. Quiero estar sano. Quiero ayudar a mis compañeros. Quiero ganar partidos", dijo Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo se perdió los últimos 36 segundos del duelo ante los Nuggets | Patrick McDermott/GettyImages

El nueve veces All Star está en medio de otra gran temporada en el plano individual, con 28.0 puntos por partido, 10.0 rebotes y 5.6 asistencias. Su average de anotación ha bajado, en comparación a los 30.4 unidades que promedió en la temporada anterior.

Lo más probable es que el griego se pierda el Juego de Estrellas del próximo mes y la NBA tendrá que elegir un sustituto. A pesar de la lesión, el estatus de jugador probable a salir de los Bucks no cambiará.

