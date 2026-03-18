Giannis Antetokounmpo se lesiona la rodilla: ¿Se acabó tu temporada con los Bucks?

Aunque los Milwaukee Bucks tratan de no especular sobre cuánto tiempo podría estar fuera Giannis Antetokounmpo, el panorama no luce alentador, sobre todo en un momento clave en la temporada para conocer los clasificados a los playoffs.

El dos veces MVP de la NBA volvió a lastimarse, según informó el equipo en un comunicado. Se trata de una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea, pero no informaron el tiempo de recuperación que necesitará el griego.

“La buena noticia es que la imagen (de la resonancia) salió muy bien”, dijo el entrenador Doc Rivers en su rueda de prensa previa al juego. “No hay daños, nada. Solo buenas noticias. Pero no sé qué sigue a partir de ahora”.

Los Bucks enfrentaban a uno de los equipos más consistentes de la temporada, como lo son los Cleveland Cavaliers y cayeron con marcador 123-116 sin su máxima estrella. Kevin Porter Jr. fue el más destacado de Milwaukee con 25 puntos.

Estas molestias vienen de la semana pasada. El domingo, en la victoria 134-123 sobre los Pacers, el europeo no jugó el último cuarto. Se cayó de forma aparatosa al final del tercer período y el cuerpo técnico decidió no darle más minutos para evitar lesiones.

Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo has been diagnosed with a left knee hyperextension and bone bruise and will be re-evaluated in one week, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2026

“Simplemente iré a casa, dormiré, veré cómo me siento mañana e intentaré levantar algo de pesas”, comentó. “Si tengo un poco de molestia, veré qué hago. Por ahora, no me molesta realmente”.

El griego tiene 13 años de experiencia en la NBA y nunca se había perdido tantos juegos (31) en una temporada como en esta campaña. Su equipo tiene un récord de 11 y 20 cuando no está en la cancha.

Al entrenador Rivers le preguntaron si valía la pena forzar un regreso a las canchas para su jugador, tomando en cuenta que ha sido una temporada muy accidentada. El equipo se ubica en la posición 11 del Este, con récord de 28 victorias y 40 derrotas.

“Esa es una buena pregunta”, respondió el entrenador. “No tengo la respuesta, pero es una muy buena pregunta”.

Los Bucks habían pensado en intercambiar a Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios, pero no encontraron ofertas importantes que les motivara a entregar al dos veces MVP. Sin embargo, se espera que esas conversaciones de posibles transacciones puedan darse al final de la temporada actual, en la reapertura del mercado de la NBA.

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