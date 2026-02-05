Giannis Antetokounmpo no será cambiado y se mantendrá en los Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo se quedará en los Milwaukee Bucks, al menos, hasta final de temporada, después de todos los rumores que habían vinculado al griego con otras organizaciones, antes de la fecha límite de cambios.

El dos veces MVP de la NBA seguirá en el equipo, de acuerdo con el experto en NBA de ESPN, Shams Charania. La idea de cambiarlo estaba abierta, pero los tratos que le enviaron a la gerencia de los Bucks no convenció a la directiva del equipo.

Antetokounmpo, actualmente en la lista de lesionados, podría no volver en lo que resta de año, ya que los Bucks no están en una situación favorable, fuera del Play In con récord de 20 victorias y 29 derrotas, ubicados en el puesto 12 de la Conferencia del Este.

La idea es cuidar al jugador de 31 años de edad para intentar cambiarlo en el mercado de verano, previo a la temporada 2026-2027. Los Bucks habían recibido ofertas de equipos como los Warriors o los Knicks, pero no fueron convincentes.

De hecho, los Warriors terminaron ofreciendo a Jonathan Kuminga y Buddy Hield a los Atlanta Hawks por Kristaps Porzingis, ya que los Bucks rechazaron ese paquete de cambio por Giannis.

Los Lakers se han mostrado interesados en el griego desde hace varios años, pero no han podido ofrecer un acuerdo justo. Sin embargo, como LeBron James terminará su contrato en esta temporada, tendrán espacio salarial para buscar un acuerdo por Antetokounmpo.

El contrato de Giannis era muy alto para tenerlo en un mismo equipo junto con James y Luka Doncic, jugadores que devengan salarios millonarios.

El griego tiene un contrato con Milwaukee por tres años, a cambio de 175.3 millones de dólares. Este acuerdo tiene estipulados 54.1 millones de dólares para esta campaña, $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, esta última siendo una opción de jugador.

En su carrera, Antetokounmpo tiene 9 selecciones al Juego de Estrellas, 9 veces ha sido seleccionado en el Equipo All NBA, además de sus dos MVP y del campeonato que obtuvo en la campaña 2021 con los Bucks, siendo también Jugador Más Valioso de las Finales.

Giannis había criticado al actual equipo de los Bucks, considerando que es un equipo sin química y esto encendió los rumores de una posible salida de la organización. El griego se quedará unos meses más en el equipo, pero todo indica que jugará la próxima campaña con otra divisa.

