JJ Redick revela el rol que tendrá Bronny James en la serie de playoffs ante los Rockets

El crecimiento de Bronny James se ha convertido en una de las historias secundarias más interesantes dentro de la temporada de Los Angeles Lakers, incluso con miras a la primera ronda de los playoffs ante Houston Rockets.

Es que a pesar de no acaparar los reflectores principales, la evolución reciente del hijo de LBJ ha llamado la atención del cuerpo técnico que lidera JJ Redick, así que podría tener impacto en la postemporada.

El joven base disputó 42 partidos en la ronda regular, pero fue en el tramo final cuando mostró su mejor versión; de hecho, ese salto de calidad llegó en un momento clave, coincidiendo con las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, los dos mayores anotadores de los Lakers. No en vano, Bronny promedió 7.2 puntos en apenas 16.9 minutos en sus seis desafíos de abril, incluyendo al menos 10 unidades en dos de sus últimos tres compromisos, cifras que reflejan un positivo aumento en confianza y protagonismo.

JJ Redick on Bronny James’ role in series vs. Rockets:



“We’re gonna have to have all hands on deck… I think Bronny’s improved a lot. I think, we trust him.”



(via @LakersNation, h/t @NBA__Courtside) pic.twitter.com/0EVmLvA5Pv — Legion Hoops (@LegionHoops) April 15, 2026

Con la mencionada serie de playoffs contra Rockets a la vuelta de la esquina, el coach Redick dejó claro en conferencia de prensa que su roster necesitará profundidad para enfrentar semejante escollo; por lo que el desarrollo del talento de 21 años cobra especial relevancia.

"Vamos a tener que contar con todos para la serie. (Bronny) Tiene que estar listo. Nick (Smith Jr.) también tendrá que estarlo. Creo que Bronny ha mejorado muchísimo; confiamos en él; creo firmemente en su tiro, por lo bien que lo hizo en los últimos dos años en la G League", explicó el estratega.

A diferencia del año pasado, cuando la participación del heredero mayor de King James en postemporada resultó simbólica, esta vez el panorama es distinto. Si logra ingresar a la rotación contra Houston, representaría un avance significativo para un jugador seleccionado en la parte final de la segunda vuelta del Draft de la NBA 2024.

Por ahora, no está garantizado que el surgido en la Universidad de USC tenga minutos fijos, pero las circunstancias juegan a su favor. La falta de profundidad en la posición de base, a raíz de las sonadas lesiones de Doncic y Reaves, junto a su rendimiento reciente, aumentan sus probabilidades de ver acción.

Asimismo, la capacidad de Bronny para aportar en ambos lados del tabloncillo pueden ser clave, siempre que logre sostener ese nivel, incluso en momentos importantes de los encuentros versus la talentosa escuadra texana.

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