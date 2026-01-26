Jugador de Lakers Marcus Smart revela la gravedad de su lesión en el dedo sufrida ante Mavericks

A diferencia de años anteriores, el historial de lesiones de Los Angeles Lakers en esta temporada ha sido corto, con solo dos jugadores ahora mismo en la lista restringida. Austin Reaves y el novato Adou Thiero son los únicos jugadores que no tiene a su disposición el técnico J.J. Redick.

Pero en la pasada victoria de los Lakers 116-110 sobre los Dallas Mavericks, hubo motivos para preocuparse por Marcus Smart, uno de los jugadores de rol que le ha brindado estabilidad al quinteto de Los Angeles en esta temporada.

El veterano Smart sufrió un fuerte golpe en un dedo durante el último cuarto y después del partido, reconoció que tuvo que jugar con la lesión. Sin embargo, esto no será motivo para que se pierda encuentros y estará disponible para enfrentar a los Bulls en el inicio de esta semana.

Marcus Smart said his right index finger - which he had surgically repaired last summer - popped out in the 4th quarter, but he didn’t want to come out of the game, so he just bent over and popped it back in. He’s about to go get it wrapped and iced up now. — Mike Trudell (@LakersReporter) January 25, 2026

"Mi dedo se salió de nuevo, así que tuve que volver a meterlo", dijo Smart al periodista Dave McMenamin, de ESPN. "Simplemente lo volví a colocar en su sitio... era el que me habían operado quirúrgicamente, así que dio un poco de miedo, pero estaré bien".

Smart se ha convertido en el mejor defensor de los Lakers junto con DeAndre Ayton. Ambos han sido las adiciones más importantes del equipo californiano durante esta temporada.

A pesar de las dolencias, Smart aseguró estar bien y además se comprometió con seguir en su nivel de juego, bloqueando el primer pase de los bases rivales y siempre marcando al mejor anotador contrario.

"Simplemente confío en mis instintos. Confío en mis instintos, confío en mi trabajo y en mi atletismo también", dijo Smart. "A veces creo que mi atletismo se subestima porque no lo uso tan a menudo en ciertas jugadas, pero eso funciona a mi favor".

Smart terminó adolorido en la victoria sobre los Mavs | Glenn James/GettyImages

Por ahora, los Lakers seguirán esperando la vuelta de Austin Reaves, quien le da mayor juego en el perímetro al equipo, con su eficaz lanzamiento desde la larga distancia. El escolta está progresando y podría estar de vuelta en los próximos días.

Con Reaves en cancha, Smart seguramente tendrá más minutos de descanso y podrá lidiar de mejor manera con las dolencias. Mientras tanto, seguirá siendo parte del quinteto inicial y ocupará la posición 2, ayudando a Luka Doncic en la conducción.

Hasta ahora, el veterano tiene promedio de 10.1 puntos, con 2.9 asistencias y 3.3 rebotes, en 35 juegos en esta temporada, su décimasegunda en la liga.

