¿Jugará Anthony Edwards con los Timberwolves en la serie de playoffs ante los Spurs?

Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, figura como en duda para el Juego 1 de las Semifinales de Conferencia de la NBA ante los San Antonio Spurs, tras sufrir un hematoma óseo e hiperextensión en su rodilla izquierda durante el Juego 4 de primera ronda de playoffs.

Sin embargo, el jugador tiene el visto bueno del cuerpo médico del equipo para regresar a las canchas, pero todo dependerá de cómo se sienta en las horas previas al primer encuentro, que se disputará este lunes en San Antonio.

Edwards es clave en las aspiraciones de Minnesota de avanzar en estos playoffs. Viene de promediar 18.5 puntos, 6.8 rebotes. 3.0 asistencias y 1.3 tapones en la serie ante los Nuggets.

A pesar de los contratiempos que han tenido los Timberwolves, han demostrado que más que individualidades son un equipo. En la pasada serie perdieron por el resto de temporada a Donte DiVincenzo, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

Ante las ausencias, Minnesota ha confiado en su banca y en los 24 puntos (récord personal en playoffs) de Terrence Shannon Jr. para cerrar su serie anterior. El jugador ha sido clave viniendo desde el banquillo.

The Timberwolves have upgraded Anthony Edwards (left knee bone bruise) to QUESTIONABLE ahead of their Game 1 matchup against the Spurs. pic.twitter.com/FYBaOPyyMD — Yahoo Sports (@YahooSports) May 3, 2026

"Pensé que nos daría un impulso, pero no imaginé que sería así", comentó el entrenador de Minnesota, Chris Finch, sobre Shannon a NBA.com. "No solo por sus puntos, sino por las jugadas de energía emocional que conectaron con el público".

Rudy Gobert, quien tuvo una gran serie en el aspecto defensivo dominando a Nikola Jokic, tendrá que tener un aporte más importante en ofensiva si Edwards no puede jugar. Julius Randle, quien promedió 21.1 puntos en la ronda regular, también es un jugador a tomar en cuenta.

El entrenador de los Spurs ha hablado en la previa de la serie sobre el poderío físico que tiene el equipo de Minnesota, que es el punto fundamental de su juego. "Ellos defienden, son físicos e intentan imponer su voluntad", advirtió el entrenador Mitch Johnson. "Tienen muchos jugadores que se enorgullecen de eso. No creo que las lesiones cambien demasiado su estilo de juego o su disposición".

Minnesota ganó dos de los tres enfrentamientos contra San Antonio en la temporada regular, ambos en su propia cancha. Ahora los Spurs tiene ventaja de localía y buscarán dominar en la lucha por los tableros, con Victor Wembanyama como su gran figura.

La condición de Edwards es de evaluación diaria y esta noche, en las horas previas al compromiso, se conocerá si podrá estar disponible.

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