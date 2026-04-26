¿Jugará Kevin Durant con los Rockets en el Juego 4 contra Los Angeles Lakers?

Los Houston Rockets permanecen atentos a la evolución física de Kevin Durant mientras intentan mantenerse con vida ante Los Angeles Lakers en la primera ronda de los Playoffs de la NBA.

De hecho, el entrenador en jefe de los texanos, Ime Udoka, confirmó a Associated Press que la veterana estrella presenta señales positivas de recuperación; no obstante, su participación en el cuarto juego de la serie contra los californianos, el domingo, es incierta.

“Está recibiendo tratamiento prácticamente todo el tiempo. Creo que sigue con algo de dolor y que ha reducido bastante la inflamación, pero todo dependerá de si puede jugar. Seguramente lo probaremos antes del partido y ahí sabremos cuál es su situación”, detalló Udoka sobre KD.

A su vez, Houston afrontará el compromiso en cuestión con la presión de evitar la eliminación, ya que se encuentra abajo 0-3 en una llave que, sobre el papel, debía ser favorito dado que Los Angeles no ha contado con sus dos mayores anotadores de la regular, Luka Doncic y Austin Reaves, por diversas lesiones. Sin embargo, la ausencia de Durant en el primer y tercer cotejo a raíz de una inflamación de rodilla y, posteriormente, su esguince de tobillo izquierdo, dejó vacíos importantes en la rotación ofensiva, tal y como ocurrió en el tramo decisivo del choque del viernes cuando los Rockets dilapidaron seis puntos de diferencia a falta de 30 segundos en el último período para, perder dicha ventaja y terminar cayendo en la prórroga.

Los problemas físicos han acompañado al seleccionado a 16 All-Star de la NBA durante esta postemporada; no obstante, anotó 23 puntos en 41 minutos en el segundo duelo de la eliminatoria, aunque fue en ese donde sufrió la lesión de tobillo que ahora pone en duda su continuidad inmediata. Paradójicamente, el doble MVP de las Finales de liga apareció en 78 partidos de la finalizada etapa clasificatoria, lo que equivalió a 2.840 minutos de acción; sus mejores cifras desde la 2018/2019.

En su primera zafra con los Rockets, tras llegar desde Phoenix Suns en un intercambio durante el comienzo del pasado verano, Durant, cuyo contrato finaliza en 2028, incluyendo una opción de jugador, es una pieza central dentro del proyecto de la citada franquicia, al punto que esta última sacrificó en aquella operación al escolta Jalen Green, una de las estrellas ascendentes de la prestigiosa competición de baloncesto.

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