¿Jugará Stephen Curry con los Warriors el viernes ante los Kings?

Los Golden State Warriors son sin Stephen Curry un equipo sin alma y lo demostraron el jueves, al caer en casa 119-103 ante Los Angeles Lakers, sin poder aprovechar que en el equipo angelino no estaban disponibles ni Austin Reaves ni Luka Doncic.

Horas previas al compromiso, se conoció que el base no iba a estar disponible, lo que significó su segundo partido al hilo sin jugar. Curry volvió a presentar dolencias en la rodilla y no pudo ayudar al equipo de los Warriors.

Este viernes los de la Bahía se miden a los Sacramento Kings y cerrarán la temporada regular el domingo ante los Dallas Mavericks. Los Warriors ya han asegurado el décimo puesto, pero tendrán de vuelta a su máxima estrella este viernes, según declaró el entrenador Steve Kerr.

Warriors are hopeful Steph Curry, Kristaps Porzingis and Al Horford all play tomorrow night in Sacramento, giving them two games of data/reps to gear up for next Wednesday’s play-in elimination game. Horford scrimmaged yesterday. — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 10, 2026

"Los Warriors tienen la esperanza de que Steph Curry, Kristaps Porzingis y Al Horford jueguen mañana por la noche en Sacramento, lo que les daría dos partidos de datos y rodaje para prepararse de cara al duelo de eliminación del Play-In el próximo miércoles. Horford participó ayer en un entrenamiento", dijo el reportero Anthony Slater.

Curry había jugado el 5 de abril ante los Houston Rockets y el 7 frente a los Sacramento Kings, como parte de su regreso al equipo, tras perderse 27 partidos de ronda regular desde su última actuación, el pasado 30 de enero.

El base salió desde el banco y disputó 26 minutos, en el compromiso ante los Houston Rockets. El jugador de 38 años de edad terminó con 29 puntos, de 21-11 en tiros de campo, con 5 triples en 10 intentos, 4 asistencias y 2 rebotes, culminando el encuentro como el jugador más productivo de los Warriors con un +12 en eficiencia.

Kerr: Stephen Curry (injury management) ruled out Thursday; will play on Friday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 10, 2026

Frente a Sacramento, ya como titular, terminó con 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas, en 25 minutos disputados. Los Warriors quieren llevar al veterano con mucha calma, pensando en el Play In de la postemporada.

Por su parte, Porzingis no estuvo en el encuentro ante los Lakers por una peculiar enfermedad que lo ha estado afectando. El pívot padece un síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una afección autonómica que le ha afectado durante las dos últimas temporadas.

Los Warriors amanecieron este jueves con récord de 37 victorias y 43 derrotas, en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, un lugar que le va a dar posibilidades de buscar un puesto en la primera ronda de los playoffs en el torneo Play-In.

Más contenido de NBA