¿Jugará Stephen Curry con los Warriors ante Los Angeles Lakers?

Stephen Curry había regresado tras una pausa de 27 compromisos por una lesión de rodilla, pero el veterano sigue con algunas dolencias y no estará en el encuentro de este jueves con los Golden State Warriors ante Los Angeles Lakers.

El base, que había jugado el 05 de abril ante los Houston Rockets y el 07 frente a los Sacramento Kings, tendrá que ser nuevamente baja para su equipo y se suma a la de Kristaps Porzingis, quien también fue confirmado como baja.

Curry salió desde el banco y disputó 26 minutos, en el compromiso ante los Houston Rockets. El máximo triplero en la historia de la NBA terminó con 29 puntos, de 21-11 en tiros de campo, con 5 triples en 10 intentos, 4 asistencias y 2 rebotes, culminando el encuentro como el jugador más productivo de los Warriors con un +12 en eficiencia.

Frente a Sacramento, ya como titular, terminó con 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas, en 25 minutos disputados. Los Warriors quieren llevar al veterano con mucha calma, pensando en el Play In de la postemporada.

Stephen Curry (injury management) listed out Thursday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 9, 2026

Los Warriors amanecieron este jueves con récord de 37 victorias y 42 derrotas, en el décimo lugar de la Conferencia Oeste. Los de la Bahía se medirán este jueves con los Lakers, el viernes con los Sacramento Kings y cerrarán la ronda regular el domingo frente a los Clippers.

Si la tabla no sufre movimientos, los Warriors estarían enfrentando a los Portland Trail Blazers en el Play In de la Conferencia Oeste.

Curry, de 38 años de edad, ha tenido un duro proceso de rehabilitación para fortalecer su rodilla. "No hay ningún problema estructural en mi rodilla. Así que no es como si estuviera limitado o comprometido en la cancha. Sin embargo, es una 'nueva normalidad', si es que eso tiene sentido".

El panorama no luce alentador para los playoffs, pero el base tiene confianza en que pueden ganar el Play In. "Esperemos ganar esos dos partidos del Play In", comentó Curry. "Una vez logrado eso, podremos tener una conversación diferente".

Los Warriors tienen que aprovechar a los Lakers, equipo que no contará ni con Luka Doncic ni con Austin Reaves, sus dos máximos anotadores en la temporada. LeBron James también está tocado, pero todo parecía indicar que el veterano de 41 años de edad sería parte del encuentro que se disputará en el Chase Center de San Francisco.

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