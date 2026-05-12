¿Jugará Victor Wembanyama con los Spurs en el Juego 5 ante los Timberwolves tras su falta a Naz Reid?

El misterio se ha develado, y, con poca sorpresa. Finalmente, Victor Wembanyama disputará el importante quinto partido entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

Es que la NBA decidió no imponerle una sanción adicional al gigante francés tras su expulsión en el cuarto encuentro de la Semifinal de Conferencia Oeste, el domingo. Hay que acotar que la información fue revelada en primera instancia por ESPN, que confirmó que el doble All Star estará disponible para el duelo que se llevará a cabo este martes en suelo texano.

La polémica se produjo durante la derrota de los Spurs en dicho Juego 4, en plena acción que rápidamente se volvió viral y encendió el debate alrededor de la intensidad física de los playoffs. Todo ocurrió después de un rebote defensivo capturado por Wembanyama, tras un triple fallado por su equipo.

Es que mientras intentaba salir de la pintura, el joven pívot fue rodeado por Naz Reid y Jaden McDaniels, ambos de Minnesota. quienes buscaban presionarlo lejos del aro. En medio del contacto, Wemby lanzó un codazo que impactó directamente en el lado derecho de la mandíbula y el cuello de Reid, lo que provocó que este último girara y terminara cayendo sobre la duela, generando una inmediata revisión arbitral.

There will be no further discipline for Spurs star Victor Wembanyama after he was ejected for elbowing Naz Reid in Minnesota on Sunday night, sources tell ESPN. No suspension, no fine. Wembanyama will play in Game 5 against the Timberwolves on Tuesday night in San Antonio. pic.twitter.com/GOGCbIcbQP — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2026

Una vez observada la repetición en video, el árbitro Zach Zarba anunció que la acción sería elevada de falta ofensiva a flagrante tipo 2 debido al “contacto excesivo por encima del cuello”; determinación que derivó automáticamente en la expulsión del francés. La reacción del Alien galo llamó la atención de las cámaras, al punto que pareció preguntarle a su compañero Harrison Barnes lo siguiente: “¿Qué significa eso?”.

Semejante castigo ocurrió cuando todavía restaban 8:39 minutos para finalizar el segundo cuarto, convirtiéndose en un hecho histórico, dado que, según ESPN Research, se trata de la expulsión más temprana sufrida por un miembro actual del Juego de Estrellas en un cotejo de playoffs desde que existen registros detallados, a partir de la 1997/1998. Asimismo, las estadísticas no son alentadoras para los equipos que pierden a una de sus figuras de manera prematura, ya que estos ostentan foja de 1-8 al quedarse sin sus All Stars antes del último período en desafíos de esta fase.

Ya sin Wembanyama en cancha durante gran parte del compromiso, Minnesota aprovechó el momento y se quedó con la victoria por 114-109 para igualar la serie 2-2, así que ahora, de vuelta en casa, San Antonio intentará volverse a ir arriba.

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