Keldon Johnson gana el premio Sexto Hombre del Año de la NBA en la temporada 2025/26

Los reconocimientos individuales continúan llegando para los San Antonio Spurs en una ronda regular que quedará marcada por el crecimiento competitivo de la franquicia. Ahora fue Keldon Johnson quien resultó distinguido como Sexto Hombre del Año de la NBA, premio que reconoce al mejor suplente a lo largo de los 82 desafíos.

El alero de 26 años se impuso en la votación final al versátil jugador de extracción mexicana Jaime Jáquez Jr., del Miami Heat, y al escolta de los Denver Nuggets, Tim Hardaway Jr.. Johnson recibió el respaldo mayoritario de un panel conformado por periodistas y comentaristas especializados, acumulando 63 votos al primer lugar.

Dicha elección premia una campaña clasificatoria de enorme regularidad para el pick 29 del Draft de la NBA 2019, quien aportó 13.2 puntos de media, 5.4 rebotes y 1.4 asistencias, siempre en rol de suplente en la 2025/2026, además de registrar un sólido 51.9 % en tiros de campo.

Al margen de los números generales, su eficacia se hizo sentir especialmente en el aspecto físico y en las acciones de esfuerzo, pues el mencionado compañero de Victor Wembanyama destacó por su capacidad para capturar rebotes ofensivos, promediando 1.7, cifra importante considerando su estatura y rol dentro de la rotación. Es que el rendimiento de Johnson permitió que San Antonio contara con una pieza confiable para sostener el ritmo competitivo cuando los titulares descansaban, aunado a la intensidad defensiva aportada, igual que su energía para atacar el aro y facilidad para generar segundas oportunidades.

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Sixth Man of the Year Award.



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Con este reconocimiento, el jugador de séptimo año se convierte en apenas el segundo de los Spurs en ganar el Sexto Hombre desde que el premio fue instaurado en la temporada1982/1983. El primero había sido Manu Ginóbili en la 2007/2008, etapa en la que el argentino era una de las principales armas ofensivas del equipo entonces entrenado por el mítico Gregg Popovich.

Este galardón también confirma el gran momento colectivo que atraviesa una entidad texana que terminó segunda en el Oeste, ya que su máxima figura actual, Wembanyama, recibió a inicios de semana la distinción al Jugador Defensivo del Año y fue ratificado como finalista al MVP.

Sin dudas, Johnson encontró el escenario ideal para potenciar su rol y convertirse, luego de una etapa, entre 2021 y 2024, en la que se erigió en puntal ofensivo y titular del club, en uno de los suplentes más influyentes de la NBA.

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