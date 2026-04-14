¿Por qué Victor Wembanyama es elegible al MVP de la NBA si jugó 64 partidos en la temporada regular?

Victor Wembanyama aseguró su elegibilidad para los premios de la ronda regular 2025/2026 de la NBA, tras regresar a tiempo de una contusión en las costillas.

De hecho, la joven estrella de los San Antonio Spurs reapareció el pasado viernes frente a Dallas Mavericks, firmando una actuación dominante con 40 puntos y 13 rebotes en apenas 26 minutos.

Vale acotar que el gigante francés estuvo cerca de quedar fuera del requisito mínimo de la NBA, de 65 partidos, luego de lesionarse en un choque con Paul George durante el duelo del 6 de abril ante Philadelphia 76ers.

Su ausencia posterior, el 8, contra Portland Trail Blazers encendió las alarmas, pero su oportuno regreso le permitió alcanzar el umbral necesario, incluso asegurando los minutos mínimos requeridos durante el tercer cuarto del encuentro ante Dallas y sin importar que se ausentara del último desafío de la ronda regular, el pasado domingo versus Denver Nuggets.

Eso sí, Wemby terminó la fase clasificatoria con 64 compromisos disputados; no obstante, su presencia en la final de la NBA Cup, donde sus Spurs cayeron a manos de los New York Knicks, fue clave para completar los criterios de elegibilidad, al margen de que, paradójicamente, dicho juego no figura en las estadísticas oficiales de la 2025/2026.

JUST IN: Victor Wembanyama has officially met the 65-game criteria to be eligible for regular season honors.



After reaching 20 minutes of play time, he immediately checked out. pic.twitter.com/3P52B93O2I — Legion Hoops (@LegionHoops) April 11, 2026

Recientemente, el propio Wembanyama se refirió en conferencia de prensa a la controvertida regla de las 65 apariciones, normativa que ha dejado fuera de la opción de conseguir el premio Más Valioso a figuras como Cade Cunningham y Luka Doncic, a pesar del "temporadón" de ambos bases.

"En mi opinión, es bueno tener un límite. ¿Dónde deberíamos fijarlo? No lo sé. Es una buena pregunta. Si un jugador disputa 50 partidos, 35 minutos por partido, eso son 50 por 35, es decir, 1.750, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto?”, dijo Wembanyama, en declaraciones reveladas por The Athletic. “Si juega 75 partidos a 20 minutos, son 1.500. Es sólo una opinión, el 75% de los encuentros sería lo lógico, y eso serían 61 partidos y medio, ¿no? O sea, 62 partidos”.

De igual forma, el prodigio galo continúa consolidándose como una de las máximas estrellas de la liga, al punto que es el principal candidato al galardón Defensor del Año y apunta a integrar el Primer Quinteto All-NBA. Asimismo, su nombre aparece en la conversación por el mismo MVP, aunque con menor respaldo que Shai Gilgeous-Alexander, quien lidera las encuestas entre jugadores y periodistas.

Culminada su tercera zafra, el ala-pívot de 22 años promedió 25.0 unidades, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y 3.5 tapones, cifras que reflejan su impacto total en ambos lados de la duela y refuerzan su estatus dentro de los talentos más determinantes del presente y futuro del baloncesto.

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