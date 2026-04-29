¿Es Kevin Durant el sustituto ideal de LeBron James en los Lakers para la próxima temporada?

Kevin Durant apareció en un reporte que indica que los Lakers serían uno de los equipos interesados en buscar un cambio con los Houston Rockets por el veterano. Aunque son varios los conjuntos que mencionaron, una llegada al equipo de Los Angeles está en el ambiente.

Los Rockets podrían usar a Durant como moneda de cambio y traspasarlo una vez finalice la temporada y se inicie el mercado de transferencias, de acuerdo con el analista Michael Pina.

"Heat, Timberwolves, Blazers, Mavericks, Pistons, Knicks, Raptors, Hawks, Magic, Lakers, Nuggets, Hornets, Bulls, Wizards, Warriors, Pacers, Jazz, Sixers, Celtics, Cavaliers, Bucks y Clippers tendrían todos distintos grados de interés", dijo Pina en su último reporte.

Sin embargo, salir de LeBron James para sumar a Kevin Durant no sería lo ideal para el equipo dirigido por JJ Redick. Si la idea de los Lakers es una renovación, la estrella a buscar en el mercado del verano no debe ser el alero de 37 años de edad.

Durant es uno de los mejores anotadores de la historia, viene de una gran temporada regular con los Rockets, pero es un jugador con tendencia a lesionarse. Los Lakers necesitan una figura joven que respalde a Doncic en la intención del equipo de conseguir un campeonato.

James se convertirá en agente libre una vez finalice la temporada y aunque su intención es permanecer en los Lakers, todavía no hay un futuro claro para el veterano de 41 años de edad.

Si James logra bajar sus expectativas económicas, seguramente los Lakers buscarían un nuevo contrato con el oriundo de Akron.

Durant se ha perdido tres de los cuatro juegos que ha enfrentado su equipo ante Los Angeles Lakers, después de sufrir un esguince de tobillo en el Juego 2. Está descartado para el quinto partido de una serie que dominan los angelinos 3-1 y que se reanudará este miércoles en el Crypto.com Arena.

¿Cómo le fue a Kevin Durant en la ronda regular?

A sus 37 años, el veterano se mantuvo efectivo en sus porcentajes, con 51.8% en tiros de campo, un 41.1% en triples y un 87.8% desde la línea de tiros libres, complementando su aporte en el costado ofensivo con 5.5 rebotes y 4.8 asistencias.

Aunque es una opción nada despreciable para los Lakers, Durant cumplirá 38 años en la temporada que viene y la idea es sumar jugadores más jóvenes, como es el caso de Giannis Antetokounmpo, de 31 calendarios cumplidos, quien pareciera que también estará en el mercado.

Un acuerdo con los Milwaukee Bucks por el griego le daría la oportunidad a equipo de Los Angeles de intentar armar una dinastía con Doncic y Antetokounmpo.

Durant padece un esguince de tobillo | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

¿Cómo es el contrato de Kevin Durant con los Rockets?

Los Rockets han demostrado que son un equipo a futuro, con Alperen Sengun y Amen Thompson como las piedras angulares para una renovación. Conseguir un buen pacto por Durant puede darle la posibilidad a Houston de adquirir un anotador joven en el mercado.

Durant ganó en esta temporada 54.7 millones de dólares, una cifra muy alta para un equipo como los Rockets. En octubre del año pasado firmó una extensión con los Houston, valorada en 2 años y 90 millones de dólares.

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