Kevin Durant queda oficialmente fuera del Juego 5 ante los Lakers

La situación no podría ser más complicada para los Houston Rockets: tienen que jugar de visitante ante los Lakers, con la serie 1-3 en contra, sin su máxima estrella, Kevin Durant, y con el regreso de Austin Reaves para el equipo de Los Angeles.

De acuerdo el equipo, Durant no estará disponible para este compromiso, que se disputará en el Crypto.com Arena. El veterano de 37 años de edad se sigue recuperando de un esguince de tobillo que sufrió en el Juego 2, que hasta ahora ha sido su único encuentro disputado en la serie.

Ime Udoka, entrenador de los Rockets, no quiso descartar de manera pública a Durant, en rueda de prensa de este martes. El estratega se limitó a informar que el veterano estará bajo evaluación diaria. Sin embargo, un día después el equipo confirmó que no jugará.

"Ya veremos", respondió Udoka, según ESPN. "Es una situación que se evalúa día a día, partido a partido. Pero tendrá que salir a la cancha y realizar algunas actividades; hoy no participó en el entrenamiento. No obstante, está trabajando en su acondicionamiento físico y en otros aspectos para intentar regresar".

Kevin Durant is out for Game 5 against the Lakers, the team announced.



Durant missed the past two games because of a sprained left ankle and bone bruise. pic.twitter.com/71AH76bRLN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2026

Los Rockets vienen de evitar la eliminación, con una victoria en el Juego 4 por 115-96, para descontar en la serie. Durant solo pudo estar en el Juego 2 y los Lakers igual consiguieron el triunfo.

La situación para los Lakers es favorable, ya que jugarán en casa con el regreso de Austin Reaves, su segundo máximo anotador de la temporada con 23.3 puntos por partido. Luka Doncic ha sido descartado para lo que resta de serie y se espera que esté de vuelta para las Semifinales de Conferencia.

¿Cómo le fue a Kevin Durant en la ronda regular?

A sus 37 años, el veterano se mantuvo efectivo en sus porcentajes, con 51.8% en tiros de campo, un 41.1% en triples y un 87.8% desde la línea de tiros libres, complementando su aporte en el costado ofensivo con 5.5 rebotes y 4.8 asistencias.

¿Cómo es el contrato de Kevin Durant con los Rockets?

Los Rockets han demostrado que son un equipo a futuro, con Alperen Sengun y Amen Thompson como las piedras angulares para una renovación. Conseguir un buen pacto por Durant puede darle la posibilidad a Houston de adquirir un anotador joven.

Durant ganó en esta temporada 54.7 millones de dólares, una cifra muy alta para un equipo como los Rockets. En octubre del año pasado firmó una extensión con los Houston, valorada en 2 años y 90 millones de dólares.

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