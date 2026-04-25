¿Por qué Kevin Durant no estuvo en el Juego 3 con los Rockets ante Lakers?

Los Houston Rockets no contaron con su estrella Kevin Durant en el Juego 3 de la serie de playoffs ante Los Angeles Lakers por un esguince en el tobillo izquierdo, dándole un golpe mortal a su equipo, que al final cayó 112-108 y quedó al borde de la eliminación en primera ronda de la postemporada.

KD también fue baja de última hora para el primer encuentro de la serie debido a una contusión en la rodilla derecha, aunque sí jugó en el segundo partido, registrando 23 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en 41 minutos de juego.

Para los Rockets, que necesitan ir juego a juego para no quedar fuera de los playoffs, es imperativo que Durant se recupere para el Juego 4, no obstante, su regreso no será forzado de ninguna manera.

El entrenador jefe de los Rockets, Ime Udoka, declaró a los periodistas antes del partido del viernes que Durant se torció el tobillo a falta de 7:20 para el final del cuarto cuarto del segundo partido, y que desde entonces ha estado lidiando con inflamación.

BREAKING: Kevin Durant has been ruled out for Game 3 tonight vs. the Lakers due to a left ankle sprain, per @ShamsCharania.



The Rockets trail 0-2 as the series shifts to Houston. pic.twitter.com/DfwKC8QFbq — Yahoo Sports (@YahooSports) April 24, 2026

Antes de la serie ante los Lakers, Durant fue enfático en no confiarse de los Lakers, pese a las ausencia de Luka Doncic y Austin Reaves, quienes se recuperan de lesiones en el tendón de la corva y el oblicuo, respectivamente.

"Perder a dos de los mejores jugadores de la liga es algo difícil de compensar, pero ellos tienen piezas que pueden entrar y causar un gran impacto", dijo Durant a los medios que cubrieron el entrenamiento de los Rockets en Los Angeles.

Las lesiones de Durant llegaron en el momento más inoportuno de la campaña, ya que venía de completar una de sus temporadas con mejor estado físico. El jugador de 37 años promedió 26 puntos, 5.5 rebotes y 4.8 asistencias a lo largo de 78 partidos disputados en la temporada regular.

¿Cómo es el contrato de Kevin Durant con los Rockets?

En octubre de 2025, Durant acordó una extensión de 2 años y 90 millones de dólares, lo que lo vincula a Houston potencialmente hasta la temporada 2027-28.

Cabe recordar que KD aceptó cerca de 30 millones de dólares menos del máximo que podía pedir ($120 millones por 2 años). Esto permitió a los Rockets mantener flexibilidad salarial para extender a jóvenes talentos como Tari Eason y Alperen Sengun.

Con este contrato, Durant superó a LeBron James como el jugador con mayores ganancias acumuladas en la historia de la NBA, alcanzando un total proyectado de 598.2 millones de dólares.

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