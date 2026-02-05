Kristaps Porzingis llega a los Warriors en un cambio de impacto con los Hawks

Los Golden State Warriors refuerzan la zona de la pintura de cara a la recta final de la temporada, después de acordar un cambio con los Atlanta Hawks para recibir a Kristaps Porzingis, entregando al equipo de Georgia los derechos del prometedor Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield.

La transacción se dio en la víspera de la fecha límite de cambios de la NBA de este jueves y es un aviso importante del equipo de San Francisco, que sigue moviendo sus piezas para intentar mejorar en la clasificación e intentar pasar de manera directa a los playoffs.

Porzingis había sido tentado por los Warriors desde hace varios meses, pero ninguna oferta había convencido a los Hawks. Sin embargo, recibir a un joven jugador en desarrollo como Kuminga hizo que los de Atlanta aceptaran la transacción.

El veterano Porzingis tiene promedios de 17.1 puntos, 5.1 rebotes y 1.3 tapones. Se encuentra en el último año de su contrato, después de haber llegado a los Hawks en una transacción desde los Boston Celtics.

Con la adición del interno, el quinteto de los Warriors podría quedar definido de la siguiente manera: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Draymond Green y Porzingis.

Bajo este panorama, los Warriors intentarán mejorar su defensa de los tableros, algo que les venía afectando durante toda la temporada. Intentaron conseguir los servicios de Giannis Antetokounmpo para ello, pero las ofertas nunca convencieron a los Bucks.

El plan B parece haber sido Porzingis, que es un jugador defensivo que puede tener aportes significativos en ofensiva, sobre todo jugando de espaldas al aro, abriendo la cancha para que los tiradores de los Warriors tengan más espacios.

Kuminga, de 23 años de edad, había solicitado salir de los Warriors, inconforme con el rol que ha recibido en esta temporada. Había sido relegado en la rotación de Steve Kerr y estaba promediando 12.1 puntos y 5.9 rebotes por juego.

Fue la selección siete de primera ronda del Draft de la NBA del 2021, por lo que todavía se espera que pueda mejorar varios aspectos de su juego para convertirse en un jugador estelar en Atlanta, pero eso es cuestión de tiempo.

Hield, por su parte, es uno de los mejores tiradores de la NBA, a pesar de que vive un declive en su carrera. Está promediando 8.0 puntos en 17.5 minutos esta temporada y su porcentaje de acierto en triples ha bajado al 34.4 %.

