Lakers intentarán obtener a Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios

Los Angeles Lakers seguramente estarán en las Semifinales de la Conferencia Oeste tras dejar en el camino a los Houston Rockets, sin embargo, difícilmente podrán optar por el título de la NBA esta campaña. Por ello, ya la directiva empieza a planificar la próxima zafra, siendo Giannis Antetokounmpo uno de sus objetivos.

Un último reporte del periodista Brett Siegel aseguró que los Lakers enviarán una propuesta de cambio a su par de Milwaukee para tratar de sumar el griego con Luka Doncic e intentar ir en serio por el título de la NBA.

Pese a que Giannis ha sido enfático en que no quiere jugar en la Costa Oeste de Estados Unidos, calificando a Los Angeles como "superficial", no es menos cierto que el proyecto deportivo también podría pesar en el deseo del jugador de vestir de oro y púrpura. También hay que tomar en cuenta qué pueden ofrecer los Lakers a los Bucks, que seguramente querrán a Austin Reaves, quien antes tendría que firmar un nuevo acuerdo con los californianos antes de ser canjeado.

Por su parte, Giannis dio una entrevista a Gogis Gorage en la cual dio revelaciones sobre lo que ocurrió antes de la fecha límite de cambios, amén de asegurar que prefiere Miami a Los Angeles, al momento de irse de "vacaciones".

The Lakers are preparing to pursue Giannis Antetokounmpo this summer, per @BrettSiegelNBA



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A la pregunta sobre qué destino prefiere a la hora de irse de vacaciones entre Miami y Los Angeles, Antetokounmpo dejó claro que no le gusta para nada ir a LA. "Prefiero Miami. Creo que Los Angeles es superficial. No me gusta Los Angeles", afirmó.

Giannis cerró la campaña con con 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Fue invitado al Juego de Estrellas pese a no tener sus mejores registros de los últimos años.

Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones. Antetokounmpo ganó 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en la que es una opción de jugador.

Los problemas entre la directiva de los Bucks y Antetokounmpo seguramente desencadenará en la salida del jugador de la franquicia, siendo los Lakers, el Miami Heat y los New York Knicks los favoritos para adquirirlo.

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