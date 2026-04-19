Giannis Antetokounmpo no quiere jugar con los Lakers: "Los Angeles es superficial"

Giannis Antetokounmpo se prepara para ser cambiado en el verano tras los inconvenientes que tuvo con la directiva de los Milwaukee Bucks. Sin embargo, el griego espera que no sea a los Lakers, ya que considera a Los Angeles "superficial".

Giannis dio una entrevista a Gogis Gorage en la cual dio revelaciones sobre lo que ocurrió antes de la fecha límite de cambios, amén de asegurar que prefiere Miami a Los Angeles, al momento de irse de "vacaciones".

A la pregunta sobre qué destino prefiere a la hora de irse de vacaciones entre Miami y Los Angeles, Antetokounmpo dejó claro que no le gusta para nada ir a LA.

"Prefiero Miami. Creo que Los Angeles es superficial. No me gusta Los Angeles", afirmó.

Giannis says he prefers Miami over LA



Dragic: “Vacation, LA or Miami?”



Giannis: “Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like LA”



(Via Gogis Garage YT, h/t @HeatCulture13) pic.twitter.com/supYbMGjWm — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 18, 2026

Aunque su afirmación no está relacionada al Heat o Lakers, no es menos cierto que no querer vivir o estar en Los Angeles pesará al momento de tomar una decisión con los Bucks en el verano.

Giannis cerró la campaña con con 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Fue invitado al Juego de Estrellas pese a no tener sus mejores registros de los últimos años.

Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones. Antetokounmpo ganó 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en la que es una opción de jugador.

¿Por qué los Bucks cambiarán a Giannis Antetokounmpo?

La relación entre Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks parece estar totalmente rota y ambas partes están decididas a separar sus caminos de cara a la campaña 2026/27 de la NBA.

Shams Charania, de ESPN, reveló que el griego le informó a la directiva de los Bucks en mayo que quería ser cambiado, ya que no cree que pueda volver a ser campeón en Milwaukee por distintas razones, siendo el factor económico la menor de sus preocupaciones.

Para el griego, el hecho de no haber jugado en las últimas semanas de la temporada fue una "falta de respeto" del equipo, que ahora intentará negociarlo e iniciar una reconstrucción. Cabe recordar que para los Bucks Giannis no estaba apto físicamente para jugar, mientras que el jugador declaró estar listo para hacerlo.

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