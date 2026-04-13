Giannis Antetokounmpo comunica a los Bucks que quiere ser cambiado

La relación entre Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks parece estar totalmente rota y ambas partes están decididas a separar sus caminos de cara a la campaña 2026/27 de la NBA.

Shams Charania, de ESPN, reveló este lunes que el griego le informó a la directiva de los Bucks en mayo que quería ser cambiado, ya que no cree que pueda volver a ser campeón en Milwaukee por distintas razones, siendo el factor económico la menor de sus preocupaciones.

Para el griego, el hecho de no haber jugado en las últimas semanas de la temporada fue una "falta de respeto" del equipo, que ahora intentará negociarlo e iniciar una reconstrucción. Cabe recordar que para los Bucks Giannis no estaba apto físicamente para jugar, mientras que el jugador declaró estar listo para hacerlo.

"Que me den el alta médica para jugar... no lo entiendo. Jamás en mi vida me he negado a participar en un entrenamiento", afirmó Antetokounmpo a la agencia AP. "Quienquiera que haya ideado eso ha faltado al respeto a todo lo que he hecho por este equipo y a la forma en que me comporto".

Giannis Antetokounmpo informed the Bucks in May of 2025 he wanted to be traded, per @ShamsCharania



(Via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/vFsQK8KeWt — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 13, 2026

"Hice lo que se suponía que debía hacer. Pero no pude salir a la cancha en esta ocasión. ¿Quién tiene la última palabra en eso? Viene de arriba. Yo creía que tenía el control. Pensaba: 'Vale, si estoy sano, voy a jugar'. Esto simplemente me demuestra que no solo yo —sino los jugadores en general— no tenemos ningún control. No, no sentí que tuviera el control".

Giannis cerró la campaña con con 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Fue invitado al Juego de Estrellas pese a no tener sus mejores registros de los últimos años.

Ahora, el griego será la pieza más deseada del mercado de verano, siendo los New York Knicks, Golden State Warriors, Boston Celtics y hasta Los Angeles Lakers los favoritos para adquirirlo en un canje con los Bucks.

Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones. Antetokounmpo está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en la que es una opción de jugador.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo