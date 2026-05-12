Lakers intentaron sumar a Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite: ¿Por qué no se hizo el cambio?

Ahora que terminó la temporada para los Lakers, los fanáticos comienzan a criticar a la directiva del equipo por no hacer cambios importantes antes de la fecha límite de traspasos, ya que el equipo se vio enormemente superado por el Oklahoma City Thunder.

El actual campeón de la NBA le pasó por encima al equipo dirigido por JJ Redick, con un contundente 4-0 en las Semifinales de la Conferencia Oeste. No contar con Luka Doncic en estos playoffs desnudó la dependencia ofensiva que tiene el conjunto californiano en el jugador esloveno.

LeBron James terminó su última campaña de contrato con el equipo, liderando a los Lakers a los 41 años de edad. Pero se vio como fue sobre utilizado, cargado de minutos y con poco descanso para mostrar su mejor versión.

En un momento de la temporada, los Lakers mostraron interés en Giannis Antetokounmpo e incluso hubo una propuesta ante los Milwaukee Bucks. Sin embargo, ese movimiento no se pudo dar y los Lakers perdieron la posibilidad de contar con un dos veces MVP en sus filas.

Shams Charania de ESPN informó que los Bucks estaban "abiertos a negociar" traspasos por Giannis. En el artículo, reveló que los Lakers fueron uno de los equipos que preguntaron por Giannis antes de la fecha límite.

Las fuentes del periodista indicaron que equipos de postemporada como los Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Knicks y Los Angeles Lakers persiguieron a Antetokounmpo en febrero. Sin embargo, los Bucks prefirieron no negociarlo y guardarlo para buscar otro movimiento en el verano.

De acuerdo con Charania, los Lakers nunca fueron contendientes serios por Giannis, ya que el paquete que ofrecían no era interesante para Milwaukee.

¿El futuro de Giannis está en Los Angeles?

Los Lakers quedaron eliminados en las Semifinales de la Conferencia del Oeste, con un contundente 0-4 ante el Oklahoma City Thunder. En ningún momento pudieron competir con el actual campeón de la NBA y eso sugiere que vengan cambios importantes en la franquicia.

LeBron James terminó contrato con los Lakers y será agente libre, dejando un espacio salarial importante en el conjunto de Los Angeles. El veterano de 41 años de edad cobró 52.6 millones de dólares esta campaña.

El periodista Marc Stein dijo que si Giannis no era traspasado antes de la fecha límite de cambios, los Lakers se convertirían en el equipo favorito para obtener al jugador griego en el verano. Otros analistas piensan lo mismo.

"Los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James y creo que LeBron James también está listo para dejar ir a los Lakers. Ese es el sentimiento generalizado en Los Angeles sobre lo que está por venir este verano", dijo el analista que cubre a los Lakers, Jake Fischer.

El alero tiene contrato vigente hasta 2028 con los Bucks y le resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares, que sería una carga para los californianos si lo obtienen.

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