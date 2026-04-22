Lakers no cuentan con Luka Doncic para el resto de la serie de playoffs ante los Rockets

Los Angeles Lakers hasta ahora no han extrañado a Luka Doncic en la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets. A pesar de no ser favoritos en la primera ronda de postemporada, el equipo ha conseguido dos victorias en los primeros dos compromisos.

Los Lakers viajarán a Houston con la serie 2-0 a su favor y Doncic, el máximo anotador de la temporada, seguirá en su proceso de recuperación. El esloveno sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 durante la derrota ante el Oklahoma City Thunder el 2 de abril y ha sido descartado para el resto de la serie.

Los Lakers también tienen de baja a Austin Reaves, por una distensión de oblicuos de grado 2 en el mismo partido ante el Thunder. Aunque también está descartado para los próximos partidos, se espera que regrese antes que Doncic.

BREAKING: The Lakers do not expect Luka to return this series.



Austin Reaves could return towards the end of round 1 and is closer to a return than Luka.



(Via @ShamsCharania) pic.twitter.com/m7rfs45v8a — Lakers All Day Everyday (@LADEig) April 21, 2026

"La sensación en los Lakers es que Austin Reaves está más avanzado que Luka Doncic en sus respectivos procesos de rehabilitación. Se me ha informado que Reaves ha comenzado con trabajo individual en cancha. El siguiente paso es avanzar en la progresión de 3-contra-3 y 5-contra-5. A principios de abril se le dio un plazo de cuatro a seis semanas, lo que teóricamente lo pondría en camino para el final de esta serie o inicios de la siguiente", dijo Shams Charania, de ESPN.

Reaves volvería para el primer partido de segunda ronda, si los Lakers logran avanzar. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha estimada para Doncic.

Doncic vive está en una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, no fue incluido como finalista al MVP de la liga.

Actualizaciones sobre Luka Doncic y Austin Reaves, vía @ShamsCharania:



- Los Lakers no esperan que Doncic regrese en la Ronda 1

- Reaves está más avanzado que Doncic en el proceso de rehabilitación

- Reaves ha comenzado trabajo en la cancha 1 contra 1.

- Reaves está programado… — Mundo Lakers (@MundoLakersNBA) April 21, 2026

Los panelistas decidieron que entre Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, saldrá el ganador del premio más importante de la temporada.

Doncic tuvo una inoportuna lesión que hizo que apenas pudiera jugar 64 partidos en la temporada. Luego de lesionarse, el base viajó a Madrid, España, para tratarse con un especialista e intentar llegar recuperado para la primera ronda de playoffs, algo que no ha logrado.

Los Lakers no quieren forzar a sus estrellas y hasta ahora han conseguido resultados sin sus dos máximos anotadores. Luke Kennard, con 27 puntos en el primer partido y 23 en el segundo, ha sido clave, sustituyendo a Doncic en el perímetro.

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