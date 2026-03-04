Lakers no están contando con LeBron James para la próxima temporada

LeBron James podría estar viviendo su última temporada en la NBA con Los Angeles Lakers, que quieren conformar un mejor equipo de cara al futuro con Luka Doncic y Austin Reaves como sus figuras principales. Por ello, ya se especula que el equipo californiano no está contando con el Rey para la próxima campaña, la cual será seguramente la de su retiro de la liga.

Tim MacMahon, de ESPN, dijo este miércoles en el programa Get Up que James seguramente acordará su regreso a Cleveland con los Cavaliers la próxima temporada para protagonizar un "último baile" que le permita despedirse como una leyenda.

"Ahora mismo, en Los Angeles con los Lakers, LeBron James es un invitado en su propia casa", afirmó MacMahon, quien añadió que en las oficinas de los Lakers sólo planean una reconstrucción del roster con Doncic como estrella y Reaves como escudero, al menos para el próximo lustro.

Para James dejar Los Angeles no será sencillo a nivel económico, pero quizás a sus 41 años tener un retiro decente sea lo más importante.

Brian Windhorst, de ESPN, informó la semana pasada que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo a James, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga.

Este será un condicionante importante para James, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024 con los Lakers.

Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

LeBron tiene promedios de 21.6 puntos por partido, con 5.7 rebotes, 7.0 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 31.7% en triples y 74.2% en tiros libres. Sin dudas, un jugador que pese a no ser el protagonista del proyecto de los Lakers, podría rendir en Cleveland la próxima campaña.

