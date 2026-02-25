Equipo contendor del Este podría ser el próximo destino de LeBron James en la NBA

LeBron James parece decidido a salir de Los Angeles Lakers y jugar la próxima temporada, la que hipotéticamente será la de su retiro de la NBA, en un equipo contendor al título, quizás de la Conferencia Este.

Por ello, Eric Pincus, de Bleacher Report, informó este miércoles que los New York Knicks podrían ser un destino para el Rey este verano, siempre y cuando éste no negocie de nuevo con los Lakers con un contrato a la baja que le permita al club confeccionar un equipo para competir por el campeonato.

"Otros equipos que podrían interesar a James son los Golden State Warriors y los New York Knicks. Los Cavaliers y los Knicks se encuentran entre los aspirantes a la Conferencia Este. Los Golden State Warriors han tenido dificultades para mantenerse sanos, pero la dupla Stephen Curry/LeBron James sería digna de ver", escribió Pincus.

James amaneció este miércoles con 21.7 puntos por partido, 5.7 rebotes, 7 asistencias, 49.9% en tiros de cancha, 30.4% en triples y 75% en tiros libres. Está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024, y se especula que ya tendría un pie fuera de Los Angeles, teniendo como meta emocional volver a los Cavaliers para retirarse con el equipo de sus amores.

La semana pasada Brian Windhorst, de ESPN, informó que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo a James, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga. Este monto podría traducirse como el pie de las negociaciones con equipos como los Knicks y Warriors.

“Solo trato de asimilarlo todo, de no dar por sentado ningún momento”, dijo James a la prensa hace algunas semanas. “Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría serlo”, agregó.

“Obviamente, la pregunta aparece más y el pensamiento se mete más en mi mente a los 41 años sobre cuándo será el final y dónde está la línea de meta para terminar esto”, prosiguió James. “Pero el impulso es ver cuánto jugo más puedo sacarle a esta naranja”.

Ciertamente, los Knicks serían un destino atractivo para James, que iría a un mercado grande como el del Nueva York, en donde podría competir por el título de la NBA en la 2026/2027.

