Lakers podrían convertirse en el primer equipo de la historia en desperdiciar una ventaja 3-0 en playoffs

Los Lakers se enfrentan a la posibilidad de ser el primer equipo en toda la historia de la NBA, en ser eliminados en una serie de postemporada después de estar 3-0 arriba. Los Rockets han ganado los dos últimos compromisos y regresarán al Toyota Center de Houston este viernes para tratar de igualar el emparejamiento.

De acuerdo con los porcentajes, los Lakers tienen un 28% de posibilidades de convertirse en el primer equipo en resbalar después de estar dominando una serie 3-0. En ese sentido, 160 equipos han conseguido avanzar después de estar en ventaja por tres partidos.

Muchos factores se han unido para que los Lakers estén en esta situación. La ofensiva ha dejado en evidencia la dependencia en Luka Doncic, la defensa permitió muchas segundas oportunidades en el Juego 6 y el cansancio de LeBron James se nota.

Austin Reaves volvió a jugar este miércoles después de no hacerlo desde el pasado 2 de abril. El escolta terminó con 22 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, con 2 triples en 8 intentos.

The Lakers now have a 28% chance of becoming the first team in NBA HISTORY to blow a 3–0 lead



Teams in NBA history are 0–160 when trailing 0–3 🫪 pic.twitter.com/5ZqSSxek9G — NBACentral (@TheDunkCentral) April 30, 2026

Quedar eliminados puede ser una debacle para la organización y podría poner en peligro el cargo del técnico JJ Redick. Si bien ha tenido grandes ausencias para esta primera ronda de playoffs, nada justifica que un equipo remonte un 3-0.

Jabari Smith Jr. fue el pilar de Houston, anotando 22 puntos con un 4 de 9 en triples, además de capturar siete rebotes.

"Estuvo en todas partes de la cancha, en cada situación: pasando, reboteando... su versatilidad siempre es un plus para nosotros", dijo el entrenador de los Rockets, Ime Udoka, sobre Smith Jr., según NBC Sports. "Creo que tuvo un gran juego integral... controló el partido, fue agresivo en ataque, versátil en defensa, y no podríamos haberlo logrado sin él".

LeBron James terminó con 25 puntos y 7 asistencias, mientras que Austin Reaves consiguió los 22 puntos antes mencionados, pero con 4-16 en tiros de campo.

Los Rockets necesitan dos victorias más y eso incluiría un hipotético triunfo en el Crypto.com Arena de Los Angeles en un séptimo y decisivo partido. Los Lakers no son optimistas con contar con Luka Doncic para esta serie, así que tienen que resolver con los jugadores que están disponibles.

El cargo de JJ Redick podría estar en peligro si el equipo de Los Angeles, el segundo más ganador en toda la historia de la NBA, se convierte en el primer club en desperdiciar un 3-0 en una serie.

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