LeBron James defiende a Austin Reaves: "Ha estado fuera por un mes"

LeBron James salió a defender a Austin Reaves, después de su pésimo encuentro en el Juego 1 de las Semifinales de Conferencia entre los Lakers y el Oklahoma City Thunder, que terminó en una cómoda victoria 108-90 del actual campeón de la NBA.

Fue la quinta derrota en el año de los Lakers ante el Thunder y en 3 de esas derrotas el conjunto dirigido por Mark Daigneault ha ganado por 29 o más puntos. La diferencia este año entre ambos conjuntos ha sido abismal.

Austin Reaves volvió a tener una noche para el olvido, con apenas 8 puntos y lanzó de 16-3 en tiros de campo (18.8%). El escolta dejó el porcentaje más bajo para un jugador de los Lakers en un juego de playoffs en los últimos 35 años, para jugadores con al menos 15 disparos realizados.

"Estuvo fuera un mes. Sabemos que va a meter sus tiros, a crear jugadas. Pero es difícil. Estuvo fuera mucho tiempo y es lógico que tenga algunos partidos en los que falle tiros o lo que sea, pero su sola presencia nos ayuda, pase lo que pase", dijo James sobre Reaves, quien sufrió una lesión de grado 2 en el oblicuo.

LeBron on Reaves tonight:



“Well he was out a month. We know he’s going to make shots, make plays. But that’s tough... But he’s out a month, rightfully so if he’s had some games where he’s missing shots or whatever the case may be, but his presence alone helps us no matter what.”… pic.twitter.com/M8RIrCMeRZ — BronMuse (@BronMuse) May 6, 2026

En estos playoffs, Reaves está promediando 15 puntos con un 30.4% en tiros de campo, incluyendo un espantoso 11.8% desde la línea de tres.

"Obviamente, lo más fácil (de decir) es que tengo que meter más tiros", comentó Reaves sobre lo que ajustes para el Juego 2. "Llegué a mis posiciones de tiro varias veces y simplemente fallé un par de lanzamientos fáciles. Pero, sobre todo, hay que limitar las pérdidas"

Los Lakers volverán al Paycom Center de Oklahoma este jueves para buscar una victoria en el Juego 2 ante el Thunder. Volverán a tener la baja de Luka Doncic, quien se sigue recuperando de una lesión en el tendón de la corva.

¿Cómo le fue a Reaves en la temporada regular ante Oklahoma?

Reaves parece no haber encontrado la solución a sus bajos porcentajes contra el Thunder en la ronda regular. El escolta participó en tres de los cuatro partidos que disputaron ambos equipos en el calendario, que terminaron en cuatro victorias del actual campeón de la NBA.

El Thunder ha tenido éxito defendiendo a Reaves en la temporada regular, limitándolo a 14.7 puntos por partido y un 23.1% en triples durante sus tres enfrentamientos previos.

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