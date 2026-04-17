LeBron James explica la diferencia entre jugar partidos de temporada regular y playoffs

Si hay alguien que sabe diferenciar entre cómo jugar los partidos de temporada regular y playoffs, es ese LeBron James. El veterano de los Lakers es el jugador con más puntos y partidos disputados en la historia de la postemporada en la NBA y es una voz autorizada para hablar del tema.

"Para mí nada cambia de la temporada regular a la postemporada, más allá de una mayor concentración. Lo único que cambia es que sabes que vas a jugar contra el mismo equipo al menos cuatro veces", dijo James, en la práctica previa a enfrentar a los Houston Rockets.

El conjunto de los Lakers afrontará la primera serie de postemporada con la ventaja de localía, pero con un déficit muy importante: no contarán desde el inicio con sus máximos anotadores, Luka Doncic y Austin Reaves, quienes están lesionados.

James se tiende a crecer cuando se habla de postemporada. A sus 41 años de edad sigue siendo un jugador estelar en la liga y ahora tendrá más responsabilidades ofensivas contra los Rockets, tomando en cuenta las bajas que tiene su equipo.

El alero promedia en postemporada 41.3 minutos por juego. 28.4 puntos, 9.0 rebotes, 1.7 robos, 1.0 bloqueos, 49.6 % en tiros de campo, 33.3 % en triples, 74.1 5 en tiros libres, en 292 juegos disputados, que es un récord en la liga. Gracias a esos números ha ganado cuatro títulos, siendo MVP en todas esas finales.

Los Lakers cerraron la ronda regular con tres victorias consecutivas, vitales para que el equipo consiguiera asegurar el quinto puesto en el Oeste. James terminó en plan estelar, promediando 25.5 puntos, 11 asistencias, 6.8 rebotes y 2.5 robos en sus últimas cuatro presentaciones.

LeBron on his preparation for playoff basketball:



"Nothing changes for me from the regular season to the postseason besides heightened focus. The only thing that changes is you know you're gonna be playing the same team at least four times." pic.twitter.com/RUKzoDEblS — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 16, 2026

¿Cómo le ha ido con Los Angeles Lakers en playoffs?

Su longevidad también es aplaudida, pues tiene 41 años de edad, viene de jugar un gran año con los Lakers y se mantiene vigente entre los mejores jugadores de la liga, algo que pocos han conseguido después de cuatro décadas cumplidas.

En 54 partidos con los Lakers en playoffs, tiene récord de 34 victorias y 22 derrotas, con un promedio de 25.8 puntos, 9.1 rebotes y 8.0 asistencias, con 1.2 robos y 0.8 tapones.

Llegó a la final de 2020 en la burbuja de Orlando, consiguió el último título de su carrera y se llevó el MVP de esa definición de título, con Anthony Davis como compañero.

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