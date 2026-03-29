LeBron James o Kawhi Leonard: ¿Por quién deberían apostar los Warriors la próxima temporada?

Los Golden State Warriors quieren que Stephen Curry no se retire de la NBA sin otro título con la franquicia. Es por ello que comienzan a hacer un plan para el futuro, incluso antes de que termine la actual temporada.

El equipo dirigido por Steve Kerr necesita una estrella más para poder respaldar a Curry y así competir con equipos mejor conformados. En los últimos días ha surgido la información de que Golden State estaría interesado en negociar con el agente libre LeBron James o con los Clippers por Kawhi Leonard.

De acuerdo con el periodista Tim Kawakami, ambos veteranos son opciones válidas para llegar a San Francisco en el verano.

“¿Podría ser que la mejor opción para los Warriors esta temporada baja sea realmente hacer todo lo posible por fichar a Kawhi Leonard o a LeBron James? Creo que sí. Creo que todas las circunstancias adversas y los indicadores alarmantes de esta campaña están llevándolos por este camino de vida o muerte. Y creo que existe la posibilidad de que este movimiento desesperado funcione”, dijo el reportero.

The Golden State Warriors are expected to "go hard" for LeBron James or Kawhi Leonard this offseason, per @timkawakami



​"Could the Warriors’ best and brightest option this offseason really be going hard to land either Kawhi Leonard or LeBron James? I think it might be." pic.twitter.com/W3GOOkkb3j — NBA Base (@TheNBABase) March 28, 2026

Para los Clippers sería ideal cambiar a Leonard antes de poder verle partir en 2027 como agente libre. Obtener selecciones del draft y algún jugador con proyección parece ser lo ideal para el conjunto de Los Angeles.

En el caso de James, su contrato con los Lakers acaba en esta temporada, se convertirá en agente libre y cumplirá 42 años de edad en la próxima campaña. Si logra bajar sus expectativas salariales, ya que esta temporada cobró más de 56 millones de dólares con los Lakers, es una buena alternativa.

¿Cuál es la mejor opción para los Warriors?

El hecho de ver a LeBron James con Stephen Curry en el mismo equipo ilusiona a cualquiera, pero la realidad es que Leonard sería un jugador ideal para el futuro de la franquicia de San Francisco. Cuando está sano es uno de los mejores aleros de la liga y lo ha demostrado en la segunda mitad de esta campaña con los Clippers.

Es un jugador más joven que James, con 34 años de edad, y se puede acoplar muy bien al rol de ser la segunda figura del equipo. Defensivamente en estos momentos de su carrera puede ofrecer más que James y se acopla a cualquier sistema táctico.

Leonard promedia en esta temporada 28.3 puntos, con 6.3 rebotes y 3.6 asistencias, en una de las mejores campañas ofensivas de su carrera. Sin sentimentalismos, Leonard es la mejor opción para llegar a Golden State.

Más contenido de NBA