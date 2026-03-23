LeBron James no regresará a Los Angeles Lakes la próxima temporada de la NBA

LeBron James parece tener los días contados en Los Angeles Lakers, esto tras las diferencias que ha tenido con la directiva esta temporada y el proyecto del equipo, en el cual no tiene cabida después de 2026.

De hecho, el periodista Sam Amick, de The Athletic, aseguró este lunes que "El Rey" no regresará a los Lakers la próxima temporada, al menos que haya un cambio inesperado después de finalizada la campaña, siendo los Golden State Warriors, de su amigo Stephen Curry, y los Cleveland Cavaliers sus dos destinos favoritos.

Para James la temporada 2026/27 será la de su retiro como leyenda en la NBA y quiere tener la posibilidad de ser campeón y lograr ese anhelado quinto anillo en la liga. Sin embargo, su mayor prioridad será tener un adiós digno, en el cual sea venerado en todas las plazas de la competición.

Tim MacMahon, de ESPN, dijo el pasado 4 de marzo en el programa Get Up que James seguramente acordará su regreso a Cleveland con los Cavaliers la próxima temporada para protagonizar un "último baile" que le permita despedirse como una leyenda.

"Ahora mismo, en Los Angeles con los Lakers, LeBron James es un invitado en su propia casa", afirmó MacMahon, quien añadió que en las oficinas de los Lakers sólo planean una reconstrucción del roster con Luka Doncic como estrella y Austin Reaves como escudero, al menos para el próximo lustro.

Unless a change of mind is sudden, LeBron James is NOT expected to return to the Lakers next season.



Golden State and Cleveland are seen as his top landing spots.



(via @sam_amick) pic.twitter.com/yrwnlip2hR — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) March 23, 2026

Pese a que LeBron quiere también un nuevo contrato que esté a su altura, no es menos cierto que a sus 41 años sabe la realidad del mercado. Por ello, trascendió, según ESPN, que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA, sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga.

Este será un condicionante importante para James, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024 con los Lakers.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Joe Vardon, de The Athletic.

James, por su parte, promedia 21.1 puntos por partido, 5.8 rebotes, 6.8 asistencias, 51.4% en tiros de cancha, 31.5% en triples y 74% en tiros libres.

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