LeBron James quiere seguir en los Lakers en la temporada 2026/27

LeBron James y su futuro están en el aire. El veterano está enfocado en ver cómo soluciona los problemas de Los Angeles Lakers en la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets, un equipo que luce como favorito para avanzar.

Los Lakers jugarán sin Austin Reaves y Luka Doncic, quienes se recuperan de importantes lesiones y no podrán estar, al menos, para el inicio del emparejamiento que comenzará en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

Sin embargo, entre los diferentes temas de conversación en la NBA uno que siempre está sobre la mesa es qué pasará con James después de que finalice esta temporada. El jugador de 41 años de edad será agente libre y pocos creen que seguirá en los Lakers, ya que hasta la fecha no han existido negociaciones para una renovación.

El deseo del jugador pareciera ser quedarse con el equipo. "Mi creencia es que llegarán a un acuerdo, pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst.

Suena lógico pensar que el deseo de James es mantenerse en la organización. Cumplirá 42 años de edad a finales de año, se siente a gusto en la ciudad y su hijo Bronny James tiene contrato con el equipo.

LeBron James does NOT want to leave the Lakers, per @WindhorstESPN



“My belief is they will come to terms but there could be some hurt feelings between now and that agreement”



(Via @hoopstonite) pic.twitter.com/nJ7HFGqtNu — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 16, 2026

Lo que sí parece claro es que tendrá que renunciar a altas aspiraciones salariales. La idea de los Lakers es utilizar parte del espacio de su alto salario en esta temporada en conseguir a otra estrella que pueda ayudar a Luka Doncic en la temporada que viene.

James cobró este año 52.63 millones de dólares, un salario muy alto para un jugador veterano. Aunque quizás el jugador nativo de Akron no acepte el salario mínimo para un jugador de su perfil, quizás un punto medio sea la solución para quedarse en Los Angeles.

Otras franquicias han mostrado interés en contar con James para la próxima campaña. Los Golden State Warriors parecen estar entusiasmados con la idea de unir al alero con Stephen Curry y la gran relación que hay entre ambos podría ayudar al acuerdo.

Los Cleveland Cavaliers también han sido vinculados con James, en lo que sería un tercer regreso a la organización que lo reclutó en 2003. El Miami Heat y los New York Knicks también figuran en la lista de pretendientes de James, pero su deseo parece ser quedarse en Los Angeles.

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