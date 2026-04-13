LeBron James supera a Luka Doncic como el jugador más visto en la NBA en la 2025/26

LeBron James, a sus 41 años de edad y en las postrimerías de su carrera, sigue siendo tendencia en la NBA, al punto de ser el jugador más visto de la liga en la temporada 2025/26.

El Rey, quien tendrá que cargar con Los Angeles Lakers en los primeros partidos de la serie ante los Houston Rockets tras las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves, lideró el ranking de la liga de los jugadores con más visualizaciones de la zafra recién concluida, con 2.85 billones.

James superó en la lista a nombres como Victor Wembanyama (2.43 billones), su compañero Luka Doncic (2.11 billones), Stephen Curry (1.87 billones), Nikola Jokic (1.23 billones), Shai Gilgeous-Alexander (1.14 billones), Kevin Durant (1.03 billones) y hasta a Austin Reaves (696 millones), otro de sus aliados en los Lakers que recibe mucha atención tanto en televisión como en redes sociales.

According to the NBA, LeBron James, Luka Doncic and Austin Reaves were three of the 10 most-viewed players across @NBA social media platforms for the 2025-26 regular season with LeBron and Luka being in the Top 3. pic.twitter.com/p40wCFEoh1 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 13, 2026

LeBron irá a la agencia libre tras cerrar la campaña con 20.9 puntos por partido, 6.1 rebotes, 7.2 asistencias, 51.5% en tiros de campo, 31.7% en triples y 73.7% en tiros libres.

Durante las últimas semanas ha trascendido que LeBron quizás se retire con el club de su amores, Cleveland Cavaliers, y así tener el final legendario que siempre soñó. Por ahora, sólo está concentrado en los playoffs y la serie ante los Rockets.

¿Cuál será el contrato que LeBron James firmaría con los Cavaliers?

Brian Windhorst, de ESPN, informó que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo a James, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga.

Este será un condicionante importante para James, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024 con los Lakers.

Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

Más contenido de LeBron James