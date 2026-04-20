LeBron James supera marca de John Stockton con su doble-doble ante los Rockets

LeBron James volvió a demostrar por qué continúa siendo una figura determinante en la NBA, incluso a sus 41 años. Es que el astro de Los Angeles Lakers llevó a estos a un sólido triunfo de 107-98 frente a Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de los playoffs, la noche del sábado.

Con ausencias importantes en el plantel californiano como las de sus dos máximos anotadores de la ronda regular, Luka Doncic y Austin Reaves, ambos fuera sin una fecha clara de regreso, el Rey asumió el liderazgo ofensivo del equipo desde el inicio, pues su actuación resultó clave para marcar el ritmo del partido y encaminar a los suyos hacia una victoria que les permite adelantarse 1-0 en la eliminatoria.

El veterano alero completó un destacado desafío, cortesía de 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes en 38 minutos sobre la duela, quedando a sólo dos tableros de un triple-doble. Pero al margen de los números, su influencia en el juego fue total, organizando el ataque, generando oportunidades para sus compañeros y respondiendo en momentos decisivos.

LeBron James in Game 1 vs Houston:



19 PTS

8 REB

13 AST

2 STL



Passes John Stockton to be the oldest player in playoff history with a PTS/AST double-double. pic.twitter.com/9mWoeA3PCa — StatMuse (@statmuse) April 19, 2026

Además de su impacto en el score, LBJ alcanzó un nuevo hito histórico en playoffs, tanto que superó al mítico ex armador del Utah Jazz, John Stockton, como el jugador de mayor edad en registrar un doble-doble de puntos y asistencias en la mediática fase de postemporada. No conforme con ello, el nacido en Akron estableció otra marca al convertirse en el más veterano en repartir al menos 10 asistencias en un compromiso de ese calibre.

Romper récords que pertenecían a Stockton, líder de todos los tiempos de la NBA en pases de anotación, resalta aún más la magnitud del logro de LeBron. Su combinación de longevidad, rendimiento y consistencia sigue siendo excepcional, incluso en una etapa de su carrera en la que el grueso de jugadores ya se ha retirado.

Igualmente, la capacidad del ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat para mantenerse competitivo en el principal de los niveles del baloncesto no deja de desafiar cualquier lógica relacionada con la edad en el deporte profesional.

Con este triunfo inicial, los Lakers toman confianza de cara al segundo encuentro de la serie, que se disputará este martes, también en el centro de Los Angeles. El objetivo para los de JJ Redick no será otro que ampliar la ventaja a 2-0 previo a los posibles retornos de Doncic y Reaves.

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