La lista completa de los equipos que quieren a Giannis Antetokounmpo vía cambio en verano

Giannis Antetokounmpo sigue generando interés en la NBA a pesar de que el mercado está cerrado desde principios de febrero. ¿La razón? Los Milwaukee Bucks planean cambiar al griego en el verano y ya los equipos comienzan a sacar cuentas para una posible transacción.

De acuerdo con el analista Barry Jackson, los Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons son los equipos interesados en el dos veces MVP.

Durante el Juego de Estrellas, Giannis manifestó su deseo de mantenerse en la organización, pero su declaración fue más política que otra cosa. A finales del año pasado criticó a la organización por la "falta de química" que tenía el equipo y eso pudo haber quebrantado la relación.

Para Milwaukee es una oportunidad importante de empezar una reconstrucción. No tienen selecciones de primera ronda del Draft en los próximos años y con el material que tienen en estos momentos, incluido Antetokounmpo, no podrán pelear por el título en la NBA.

REPORT: The Heat, Warriors, Timberwolves, Lakers, Knicks, Rockets, Spurs, Cavs, and Pistons could pursue a trade for Giannis this summer if he’s made available. (@flasportsbuzz) pic.twitter.com/fKcg2JkTjO — Legion Hoops (@LegionHoops) February 24, 2026

Ahora, desde hace un buen tiempo se viene hablando de los equipos que están interesados en el griego, pero hay que tomar en cuenta algo: Giannis quiere seguir siendo la principal figura del equipo al que vaya.

Entonces, si va a los Lakers, estaría eclipsado por Luka Doncic, le pasaría lo mismo en los Warriors con Stephen Curry, en los Knicks con Jalen Brunson y en los Rockets con Kevin Durant. Quizás las opciones de Detroit, Minnesota y los Cavaliers seduzcan más al jugador de 31 años de edad.

Al final, los Bucks son los que toman la última palabra, ya que Antetokounmpo tiene contrato vigente hasta 2028 con Milwaukee y le resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares.

El 10 veces All Star y 9 veces All NBA es una pieza que todos los equipos desearían tener, por la fuerza, contundencia e ímpetu que tiene para jugar baloncesto. Sin embargo, es un jugador con un gran salario y con un ego importante.

El griego no juega desde el 23 de enero, debido a una lesión en la pantorrilla derecha. Tiene promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta temporada.

Su futuro es un poco incierto, pero lo que sí parece claro es que esta será su última campaña en la NBA con los Milwaukee Bucks.

