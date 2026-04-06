El llamativo regaño de LeBron James a su hijo Bronny en la derrota de los Lakers

LeBron James necesita ayuda en ofensiva en los Lakers y ese no es un secreto para nadie. Al veterano de 41 años de edad se le vio un poco frustrado, tras la derrota 134-128 de su equipo ante los Dallas Mavericks del domingo.

Es lógica la desesperación de James. En este momento de la temporada, en el que se juegan el tercer lugar de la Conferencia Oeste de la NBA, el equipo oro y púrpura ha perdido a sus dos principales anotadores: Luka Doncic y Austin Reaves.

Esto ha hecho que jugadores no habituales se sumen a la rotación del estratega JJ Redick, entre ellos su hijo, Bronny James, quien disputó 9 minutos en el compromiso dominical ante los Mavs.

LeBron se puso en modo papá tras un mal pase de Bronny.🏀😂 pic.twitter.com/gAApPyEtfr — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 6, 2026

En uno de los pasajes del encuentro, se hizo viral en redes sociales un regaño que le hizo James a su hijo. Como cualquier padre haría, James le reclamó un pase que no llegó a su destino, exigiendo que ese tipo de asistencia tenía que ser con el balón en el suelo y no por el aire.

Bronny, en su segunda temporada en la NBA, está promediando 2.5 puntos por partido, 0.4 rebotes y 1.1 asistencias, con 7.9 minutos en 38 juegos. Aunque ha aumentado su cantidad de partidos, todavía sigue siendo un jugador relegado al fondo del banquillo.

¿Contra qué equipos cerrarán los Lakers la ronda regular de la temporada 2025-2026?

Los Lakers jugarán contra el Oklahoma City Thunder este martes en casa, previo a jugar de visita el jueves ante los Golden State Warriors. Luego jugarán como locales el viernes frente a los Phoenix Suns, y finalmente cerrarán la ronda regular ante el Utah Jazz el domingo en casa.

El panorama luce complicado, con Doncic viajando a Europa para recibir un tratamiento especializado que le ayude a superar cuanto antes su problema en el tendón de la corva y Austin Reaves con una lesión de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo, que le hará perderse entre 4 y 6 semanas de acción.

¿Esta será la última campaña de LeBron James jugando con su hijo?

Todo parece indicar que esta será la última campaña en la que LeBron James comparta equipo con su hijo Bronny, ya que el veterano de 41 años se convertirá en agente libre una vez finalice la temporada y todavía no hay conversaciones de renovación.

Bronny James firmó un contrato multianual con los Lakers por 4 años y $7.9 millones en julio de 2024, lo que hace que el hijo del mejor anotador en la historia de la liga se mantenga en la franquicia, al menos, hasta la temporada 2026-2027, con una opción para un año más de parte del equipo.

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