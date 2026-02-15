Luka Doncic enciende la polémica: "Lakers son una mejor organización que Mavericks"

Luka Doncic se presentó al Juego de Estrellas de la NBA para jugar con el Equipo del Mundo este domingo, no sin antes aprovechar para enviar un duro mensaje a la directiva de los Dallas Mavericks, equipo que lo cambió a Los Angeles Lakers debido a su hipotética falta de profesionalismo.

Doncic le dio una entrevista a un medio de Eslovenia, en la cual aseguró que los Lakers son una mejor organización que los Mavericks en todo sentido, enviando un claro mensaje a su ex directiva.

"Creo que aquí hay una mejor organización. Los Lakers son un club legendario y la organización es realmente legendaria", enfatizó Doncic antes de jugar con restricciones de minutos el Juego de Estrellas de 2026.

"Me siento bastante bien. Creo que intentaré jugar un poco", comentó Doncic a los reporteros, en el acostumbrado encuentro con la prensa previo a la Competencia de Habilidades, Concurso de Triples y Volcadas del Fin de Semana de Estrellas.

Cabe recordar que Doncic sufrió una distensión leve en el tendón de la corva el pasado 5 de febrero contra los Philadelphia 76ers. Tras ese compromiso, su técnico, JJ Redick, habló de la situación.

Luka reveals the differences between the Mavs and Lakers 👀



“I think there is a better organization here. The Lakers are really a legendary club and the organization is really legendary.”



(via @LukaUpdates) pic.twitter.com/Ylz6fn49lu — Lakers Lead (@LakersLead) February 15, 2026

"No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego. Tampoco el personal médico lo veía bien, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo es una molestia en el tendón de la corva", explicó el estratega.

El base de 26 años de edad promedia 32.8 puntos por partido, liderando la liga en este renglón, con 8.6 asistencias, 7.8 rebotes y 1.5 robos en 42 compromisos en esta temporada. Este será su sexta presencia en el All Star Game, lo que habla de su estatus en la liga desde su arribo.

Doncic ha sido incluido en cinco oportunidades en los equipos All-NBA, siendo campeón en anotación en la campaña 2023-24. Desde que llegó a la NBA promedia 29 unidades por compromiso, 8.6 rebotes, 8.3 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 34.9% en triples y 75.4% en tiros libres.

Los Lakers, por su parte, esperan que el piloto esté completamente recuperado de sus molestias para después de la pausa del Juego de Estrellas, y así contar con él en lo que será la recta final de la campaña regular. Hasta la fecha, los angelinos son quintos en la Conferencia Oeste con marca de 33-21, teniendo muy cerca a los Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns.

