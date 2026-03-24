Luka Doncic llegó a 5.000 tiros de cancha convertidos en la NBA más rápido que Michael Jordan

Luka Doncic está finalizando la temporada 2025/26 de la NBA como uno de los favoritos al MVP, dejando números históricos que lo colocan en el Olimpo de la liga con 8 años en la competición.

De hecho, el base esloveno de Los Angeles Lakers llegó este martes en el partido ante los Detroit Pistons a 5.000 tiros de campo convertidos, convirtiéndose en el séptimo jugador que más rápido llega a la cifra en la historia de la NBA.

Luka llegó a dicha cantidad con 27 años y 23 días de nacido, superando a Michael Jordan en el listado. "Su Majestad" llegó a los 5.000 tiros de campo encestados a los 27 años y 41 días de edad, lo que habla de la capacidad de la estrella de los Lakers en no sólo sumar unidades partido a partido, sino del talento que tiene para siempre tener la bola en su poder y tomar decisiones ofensivas con continuidad.

Este mismo lunes, Doncic fue nombrado el Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste, en el marco de una racha muy positiva del equipo, que se ubica tercero en su llave, pese al revés ante los Pistons.

El base de los Lakers se ganó la distinción al promediar 42.3 puntos por partido, 6.8 rebotes y 6.3 asistencias la semana pasada, siendo el líder ofensivo del equipo en medio de la racha de nueve victorias de los dirigidos por JJ Redick.

MILESTONE: Luka Dončić reached 5,000 career field goals with his fifth make tonight at Detroit. At 27 years, 23 days old, he becomes the seventh-fastest player in NBA history to reach the mark.



6. Kareem Abdul-Jabbar (26 years, 333 days)

7. Luka Dončić (27 years, 23 days)

8.… pic.twitter.com/hrRg9nDoY1 — Ryan Ward (@RyanWardLA) March 23, 2026

"Está jugando tan bien como cualquiera en el baloncesto actual. No estaríamos ni cerca de nuestra posición actual sin la temporada que está teniendo", agregó el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre Doncic y el MVP.

Doncic se ha colado entre los candidatos al MVP contra todo pronóstico, exhibiendo promedios de 33.4 puntos por partido, 7.9 rebotes, 8.4 asistencias, 47.6% en tiros de campo, 36.% en triples y 77% en tiros libres. Además, muestra 28.1 de PER y 9.0 Wins Shares.

"Creo que tenemos el equipo para ser campeones de la NBA, pero hemos lidiado con muchas lesiones. LeBron y yo hemos caído lesionados en gran parte de la temporada y eso nos ha afectado. Creo que podemos hacerlo, pero ya veremos", dijo Doncic antes del Juego de Estrellas de esta temporada, quizás avisando lo que vendría.

La semana pasada el esloveno inscribió su nombre en otro hito de la liga. Se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA con 1.600 triples anotados.

Esto hace pensar que el récord de más triples conseguidos en la liga, en manos de Stephen Curry, podría estar en peligro si el esloveno llega a tener una carrera larga y alejada de las lesiones.

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