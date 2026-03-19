Últimas noticias y rumores de Los Angeles Lakers | Luka Doncic establece récord en triples, LeBron James y más

Los Angeles Lakers viven un gran momento en la temporada, después de vencer 124-116 a los Houston Rockets de visitante, para lograr su novena victoria en los últimos 10 compromisos.

El triunfo tiene un doble significado, porque se trata de un rival directo en la Conferencia Oeste de la NBA. Además, vencieron por partido consecutivo a los Rockets de Kevin Durant, ya que el lunes se habían enfrentado y el partido terminó con un triunfo 100-92 para los dirigidos por JJ Redick.

Luka Doncic rozó nuevamente el triple doble, con 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. El esloveno se fue de 25-12 en tiros de campo, de 17-7 en triples y de 14-9 en tiros libres. Sigue siendo el máximo anotador de la temporada regular con 33.0 puntos por partido.

Los Lakers volverán a la acción este jueves, ante el Miami Heat, en otro compromiso clave por mantenerse en el tercer lugar de su conferencia.

A continuación, las principales noticias del equipo de Los Angeles, que vive un gran momento en la temporada regular.

LeBron James no realizaba tantas clavadas desde 2017

LeBron James, de 41 años de edad, terminó con 30 puntos en una serie de 13 de 14 en tiros de campo, incluyendo seis volcadas, en la victoria de su equipo ante los Rockets, en un duelo ante su amigo Kevin Durant.

De acuerdo con ESPN Research, James no realizaba tantas volcadas en un juego desde marzo de 2017. "Ahora mismo, me siento como la m***. Pero en el juego, me sentí bastante bien. Antes del partido, no me sentía tan genial. Estaba bostezando, cansado y diciéndome a mí mismo: 'Vamos, aquí vamos. Vamos a resolverlo. Vamos a sacarlo adelante'", declaró James en rueda de prensa.

En el final del compromiso, Luka Doncic dio una de sus 10 asistencias con un pase hacia el aro que James terminó en volcada. "Esto es realmente impresionante, es una locura", dijo Doncic sobre la actuación de su compañero.

Kevin Durant destaca a LeBron después de la serie entre Rockets y Lakers

Kevin Durant no pudo evitar la doble derrota de esta semana de sus Houston Rockets ante los Lakers en casa. Siempre se les ha visto como rivales a Durant y James, pero lo cierto es que hay un gran respeto entre ambos.

Durant, de 37 años de edad, no escatimó en elogios para su compañero en el Team USA. "Ya no me sorprende. Es un atleta generacional. Ama el juego y cuida su cuerpo. Creo que podría jugar hasta los 45 años si quisiera".

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, quien tiene la misma edad que James, bromeó sobre el físico del veterano. "Yo todavía puedo tocar el aro, pero no puedo saltar por tres días después de hacerlo. Ver su preparación diaria es la señal definitiva de resistencia competitiva", dijo el estratega.

LeBron James no está interesado en adquirir una franquicia de la NBA

LeBron declaró hace 10 años que estaba interesado en adquirir una franquicia en la NBA. En ese momento se vio como un proyecto muy ambicioso para un jugador que estaba cruzando los mejores años de su carrera, pero se siguió hablando de esa posibilidad.

Después, hace cuatro años, dijo que quería que su franquicia estuviera en Las Vegas, como parte del plan de expansión de la liga. Sin embargo, el veterano de 41 años de edad parece haber cambiado de opinión.

James aseguró después de la victoria de los Lakers 124-116 a los Houston Rockets que ya ese plan había cambiado. "No, no lo estoy. En absoluto”, respondió el veterano a un periodista que le consultó sobre la posibilidad de tener un equipo en el futuro".

"No, I'm not, not at all."



After the Lakers' win last night, LeBron James said he no longer has an intention to pursue being part of an ownership group for a potential NBA expansion franchise in Las Vegas. https://t.co/wHwurYwwZl — ESPN (@espn) March 19, 2026

Luka Doncic con otro hito en su carrera en la NBA

Luka Doncic terminó con una línea impresionante de 40 unidades, nueve rebotes, diez asistencias y un robo, lanzando para un 12/25 de campo y un 7/17 desde la larga distancia en 38 minutos de acción.

Con esta actuación, el esloveno, candidato al MVP en la temporada, inscribió su nombre en otro hito de la liga. Se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA con 1.600 triples anotados.

Esto hace pensar que el récord de más triples conseguidos en la liga, en manos de Stephen Curry, podría estar en peligro si el esloveno llega a tener una carrera larga y alejada de las lesiones.

Doncic llegó a este encuentro con promedios de 32.9 puntos, 7.9 rebotes, 8.5 asistencias y 1.5 robos por partido, con un 47.4% de efectividad en tiros de campo y un 36.4% en triples tras 56 juegos disputados.

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