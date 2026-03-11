Luka Doncic pelea la custodia de sus hijas: "Las amo y quiero que estén conmigo"

Luka Doncic está en una batalla legal con su ex prometida, Anamaria Goltes, por la custodia de sus dos hijas, de acuerdo con ESPN. El base estrella de Los Angeles Lakers anunció que buscará la manutención de sus hijas.

"Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible, así que recientemente tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso", dijo Doncic en conversación con ESPN. "Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible".

Se conoció esta semana que Goltes presentó una petición de manutención de sus hijas y los honorarios de sus abogados a Doncic. Aunque el jugador no sabía de esta situación, respondió rápido a la misma.

De acuerdo con ESPN, Doncic solo ha pasado tres meses con su hija mayor y con la menor ni siquiera ha tenido tiempo, por los problemas con su ex pareja. "No tenía idea", dijo Doncic sobre la petición de Goltes de la custodia de sus hijas.

Doncic y Goltes tienen una relación desde 2016 y en 2023 se comprometieron. Su hija Gabriela nació en el 2023 mientras que la pequeña Olivia nació a principios de diciembre del año pasado, cuando Doncic tuvo que viajar a Eslovenia para estar presente en el nacimiento y se perdió algunos partidos de los Lakers.

Doncic quiso traerse a sus hijas después del nacimiento, pero hubo un desacuerdo con Goltes e incluso la mujer llamó a la policía. Sin embargo, no hubo ningún delito o falta. Esto ocurrió en el Hospital de Maternidad Kranj el 6 de diciembre en Eslovenia.

Tras su regreso a Estados Unidos, Doncic dijo que el viaje había sido intenso, pero no comentó sobre los problemas con su pareja. "No sé cómo describirlo. Fue intenso. Estuve allí para el nacimiento de mi hija, así que eso significa todo para mí. Pero definitivamente fue una montaña rusa".

Goltes borró todas las fotos que tenía con Doncic de sus redes sociales la semana pasada, algo que de inmediato causó repercusión, sobre todo en los fanáticos de los Lakers.

En la actual temporada, Doncic promedia 32.5 puntos, líder de la liga, junto con 8.4 asistencias y 7.8 rebotes por partido. Sin embargo, ahora su mente tiene que estar dividida entre los asuntos familiares y el juego.

