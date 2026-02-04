Mavericks cambian a Anthony Davis a los Wizards en un movimiento que involucró 8 jugadores

Anthony Davis volverá a cambiar de equipo antes de la fecha límite de cambios, después de que los Dallas Mavericks lo traspasaran a los Washington Wizards, en un cambio que involucró ocho jugadores y que es una de las transacciones más impactantes del actual mercado.

Davis, quien había sido traspasado el año pasado en la vispera de la fecha límte desde Los Angeles Lakers a los Mavericks por Luka Doncic, se unirá ahora a un equipo de los Wizards que comienza a ver con buenos ojos el futuro, con la reciente adquisición que tuvieron del base Trae Young.

En el movimiento, que fue reportado por Shams Charania de ESPN, Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum llegaron a la capital de los Estados Unidos, mientras que a Dallas aterrizaron Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dos selecciones de primera ronda y tres de segunda ronda.

Con la transacción, los Mavericks siguen liberando su carga salarial mientras arman un proyecto a futuro, con las selecciones del Draft que ahora tienen en su poder. Por su parte, Washington podrá pelear a partir de la temporada que viene por un puesto en los playoffs con Young y Davis.

Davis está actualmente en la lista de lesionados, algo que ha sido una constante desde que llegó al equipo de Dallas. En 20 compromisos, el pívot tiene 20.4 puntos y 11.1 rebotes, con 2.8 asistencias por compromiso.

Con 32 años de edad, el campeón de la NBA en la temporada 2020 con los Lakers está preparado para un proyecto ambisoso, con un equipo necesitado de alegrías y con compañeros de equipos que podrían inclinar la balanza hacia él como líder de este equipo.

Young llegó también vía cambio de los Atlanta Hawks y tendrán una combinación poderosa entre el interno y el tirador, que pueden aprovechar jugando mucho al pick and rol.

Khris Middleton, el veterano que vive la recta final de su carrera, ahora será líder de un equipo de Dallas que ya piensa en el futuro. Actualmente, los Mavericks ocupan la posición 12 del Oeste con récord de 19 victorias y 31 derrotas.

La temporada de los Wizards también es para el olvido, con marca de 13 triunfos y 36 reveses, ocupando el penúltimo lugar de la Conferencia Este. A partir de la temporada que viene, los de Washington podrán pelear por puestos más altos y por un lugar en la postemporada.

